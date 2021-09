© Audio Now Amira Pocher

Ab 2022 werde sie gemeinsam mit Laura Dahm das Magazin "Prominent!" moderieren. Sie folgt somit auf Amiaz Habtu, der sich von dieser Aufgabe zum Jahresende verabschiedet. "Es freut uns sehr, dass wir neben unseren starken Männern auch immer mehr starke Frauen im Programm haben", lässt sich Schwingel in dem Zeitungsinterview zitieren und kündigt unter anderem an, ein neues und sehr persönliches Format mit Nora Tschirner realisieren zu wollen.

Weitere, kommende Vox-Highlights in der anstehenden Zeit seien laut Schwingel eine große Helene-Fischer-Dokumentation, auf die er sich "kolossal" freue und ein Projekt, in dem der Sender mit Hape Kerkeling auf Reisen gehe. In dem siebenteiligen Doku-Format "Hape und die 7 Zwergstaaten" wird Kerkeling zum Reiseführer, den es nach Andorra, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Monaco, San Marino und in den Vatikan zieht "Lustig, ehrlich und informativ" soll die Sendung werden, verspricht Vox. Produziert wird die Reisedokumentation von i&u TV, die Produktion der Lesung übernimmt RTL Studios. Kerkeling setzt für Vox nicht nur "Hape und die 7 Zwergstaaten" um, sondern auch eine Buchlesung unter dem Titel "Ein Abend mit Hape Kerkeling".