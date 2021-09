Nun ist es also ganz offiziell: Das ZDF wird die Neuauflage von "Wetten, dass..?" mit Thomas Gottschalk am Samstag, den 6. November um 20:15 Uhr live ausstrahlen. "Es wird ein 'Wetten, dass..?', wie wir es uns alle vorstellen. Kein Blick zurück, sondern eine große Familienshow mit allem, was diese Sendung immer stark gemacht hat", kündigte ZDF-Unterhaltungschef Oliver Heidemann am Montag an.

Neben Gottschalk wird dann auch Michelle Hunziker mit dabei sein. Die 44-Jährige war bereits ab Ende 2009 zwei Jahre lang an Gottschalks Seite als Co-Moderatorin bei "Wetten, dass..?" im Einsatz. Darüber hinaus verspricht das ZDF für das vorerst einmalige Show-Comeback "skurrile Wettideen, große Maschinen, clevere Kinder und Superstars" - sowie die Eurovisions-Fanfare, schließlich handelt es sich um eine Gemeinschaftsproduktion von ZDF, ORF und SRF.



Heidemann: "Wir haben tolle Wetten, selbstverständlich auch eine spektakuläre Außenwette, nationale und internationale Musikacts und eine Couch voll mit großen Stars. Dazu ein Moderator, der sich riesig darauf freut, in sein altes Wohnzimmer zurückzukommen. Und wenn dann noch Michelle Hunziker die Bühne betritt, dann wissen alle, dass das der beste Platz für diesen Abend ist." An Konkurrenz wird es jedoch nicht mangeln, schließlich ist der Samstagabend auch für "The Masked Singer" und "Das Supertalent" reserviert.

Moderator Thomas Gottschalk, der zuletzt für verschiedene Sender im Einsatz war, freut sich auch deshalb auf die Show, weil diese in Nürnberg Station machen wird. "Eine fränkische Karriere: Erster Atemzug in Bamberg, jetzt der Höhepunkt mit "Wetten, dass..?" in Nürnberg", so Gottschalk. "Die ganze Welt der Show in 60 Kilometern!"