Der "Spiegel" hat ein Sonderheft zur Bundestagswahl angekündigt. Die Spezial-Ausgabe ist ab Dienstag im Handel erhältlich und wird mit einer Gesamtauflage von 430.000 Exemplaren ausgeliefert. Ein Heft kostet 6,90 Euro. Die digitale Ausgabe der Sonderausgabe kann bereits jetzt erworben und gelesen werden.

Unter dem Titel "Wer mit wem?" verspricht die "Spiegel"-Redaktion eine umfassende Berichterstattung zur Bundestagswahl. So will man unter anderem der Frage nachgehen, wer bessere Chancen auf das Bundeskanzleramt hat und mit welchen Motiven Grüne und FDP in die Koalitionsgespräche gehen. "Die Redaktion liefert Reportagen aus der Wahlnacht, präsentiert Interviews mit führenden Parteipolitiker:innen und analysiert, was das Ergebnis für die Parteien und deren Spitzenpersonal bedeutet", heißt es vom Verlag.