Nachdem Manfred Krupp im kommenden Jahr in den Ruhestand gehen will, geht es in diesen Wochen darum, seine Nachfolge zu klären. Überraschend ist dabei auch Florian Hager im Rennen: Erst im vergangenen Jahr zum stellvertretenden ARD-Programmdirektor und Channel Manager der ARD-Mediathek aufgestiegen, wurde er jetzt vom HR-Rundfunkrat zur Intendanten-Wahl vorgeschlagen.

Neben Hager ist auch Stephanie Weber im Rennen um die Krupp-Nachfolge. Sie war mehr als 20 Jahre lang für den Saarländischen Rundfunk tätig, zuletzt als Verwaltungs- und Betriebsdirektorin, bis sie 2021 als Betriebsdirektorin zum HR wechselte. Hager wiederum kennt die Öffentlich-Rechtlich ebenfalls bestens: Bevor er in die ARD-Programmdirektion kam, arbeitete er bei Arte und wurde 2015 Gründungsgeschäftsführer des Jugendangebots funk.

Wer von beiden die Nachfolge von Manfred Krupp antreten wird, soll sich am 29. Oktober entscheiden, wenn der Rundfunkrat die Wahl durchführen wird. Dass es auf Hager und Weber hinausläuft, sei das Ergebnis von "ausführlicher Beratung und intensiven Gesprächen", heißt es von Seiten des HR-Rundfunkrats, der für die Personalie seit Ende April eine Findungskommission unter der Leitung des Rundfunkratsvorsitzenden Rolf Müller eingesetzt hatte. Zuvor hatte Manfred Krupp erklärt, wie geplant Ende Februar 2022 in den Ruhestand gehen zu wollen.

© HR/Katrin Denkewitz Gabriele Holzner

Nun also Florian Hager oder Stephanie Weber. Klar ist damit schon mal, dass sich der Hessische Rundfunk an der Spitze deutlich verjüngen wird. Hager ist 45 Jahre alt, Weber wird in wenigen Wochen 50 - übrigens just an jenem Tag, an dem der Rundfunkrat sie zur Intendantin wählen könnte.