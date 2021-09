am 28.09.2021 - 18:52 Uhr

Youtube hat die beiden RT-Kanäle "RT DE" und "Der Fehlende Part" gelöscht, sie sind derzeit nicht mehr zu erreichen. Ein Youtube-Sprecher hat die Aktion auf Anfrage von DWDL.de bestätigt und auch RT Deutsch berichtet auf seiner Webseite von dem Schritt der Video-Plattform. Laut RT Deutsch habe es keine Vorwarnung für die Sperre gegeben - das ist so aber wohl nicht richtig. Als Grund seien schwere bzw. wiederholte Verstöße gegen die Gemeinschafts-Richtlinien genannt worden. Konkret geht es um medizinische Falschinformationen.

Von Youtube heißt es dazu auf Anfrage: "Bei YouTube gelten seit jeher klare Community-Richtlinien, welche definieren, was auf der Plattform erlaubt ist und was nicht. RT DE hatte einen Strike für das Hochladen von Inhalten erhalten, die unsere Richtlinie gegen Covid Misinformation verletzt haben. Die Folge dafür war eine Suspendierung der Erlaubnis, auf dem Kanal Videos hochzuladen." Wer schon einmal einen Strike bei Youtube bekommen hat weiß: Bei einem solchen Schritt wird man auch darüber informiert, was passiert, wenn man versucht, die Sperre zu umgehen - nämlich eine dauerhafte Löschung des Kanals.

Die Suspendierung wäre wohl eigentlich am heutigen Dienstag ausgelaufen. Aber: "Während dieser Suspendierung hat RT DE versucht, diese Einschränkung zu umgehen, in dem sie einen anderen YouTube-Kanal für den Upload ihrer Videos nutzten." Die Rede ist vom Kanal "Der Fehlende Part". Als Resultat dieses Umgehungsversuchs seien nun beide Kanäle "aufgrund der Verletzungen der YouTube Nutzungsbedingungen gekündigt" worden, so der Youtube-Sprecher.

Kurios: RT Deutsch selbst berichtet auf seiner Webseite über die Aktion von Youtube und räumt ein, dass "Der Fehlende Part" ein "Ausweich-Kanal" gewesen sei. Bereits im Frühjahr war Der Kanal "RT DE" schon einmal für zwei Wochen gesperrt. Die Begründung auch damals: Medizinische Falschinformationen in Bezug auf die Corona-Pandemie. Nun dürfte der Kanal wohl nicht mehr zurückkommen. Youtube geht damit weiter vor gegen Falschinformationen auf seiner Plattform - und das auch ganz speziell in Deutschland. Im Mai löschte man etwa auch den Kanal von "Querdenken 711".