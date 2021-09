© Facebook

Facebook hat durch den Deal die Möglichkeit, die Inhalte seines Video-Angebots einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Vodafone kommt mit seinen TV- und VoD-Diensten nach eigenen Angaben auf 22 Millionen Kundinnen und Kunden in zehn europäischen Märkten. Die Inhalte von Facebook Watch kommen von verschiedenen Anbietern, sei es Verlegern, Sendern oder individuellen Content-Creators.

Facebook Watch ist vor rund vier Jahren gestartet, hat aber noch nicht das Standing wie andere VoD-Dienste. Alex Froment-Curtil, Group Chief Commercial Officer bei der Vodafone Group, sagt zum Deal: "Vodafone bietet 22 Millionen Fernsehkunden in ganz Europa ein breites Spektrum an spannenden, unterhaltsamen und fesselnden Inhalten. Nun geben wir unseren Kunden die Möglichkeit, sich ihre Lieblingsvideos auf der Facebook-Plattform anzusehen. Ich freue mich sehr, dass Vodafone eine der führenden Video-Content-Plattformen in Europa mit einem reichhaltigen und vielfältigen Angebot an TV-Programmen nun mit den Inhalten von Facebook Watch weiter ausbauen kann."

Und Lars Riedel, Head of TV und Entertainment bei Vodafone Deutschland, ergänzt: "Social-TV, die Vernetzung und Kommunikation mit Gleichgesinnten in Social Communitys während des TV-Konsums, ist für mich ein wichtiger Baustein für die Weiterentwicklung von GigaTV. Umso mehr freue ich mich, dass wir mit Facebook Watch nun unser GigaTV-Angebot mit neuen Inhalten erweitern und zugleich auch einen ersten Schritt zu einer Entertainment-Plattform machen, die interaktive und lineare Welten miteinander verzahnt."