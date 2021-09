Der "Schlagerbooom" im deutschen Fernsehen kennt keine Grenzen - vor allem bei den Öffentlich-Rechtlichen. Florian Silbereisen wird am 23. Oktober die gleichnamige Show präsentieren und darf dann auch wieder Publikum in der Dortmunder Westfalenhalle begrüßen. Nachdem die Show im vergangenen Jahr corona-bedingt pausieren musste, heißt es dann wieder: "Alles funkelt, alles glitzert". Spannend wird es aber auch eine Woche später, denn am 30. Oktober gibt’s ebenfalls Schlager bei den Öffentlich-Rechtlichen - und das gleich im Doppelpack.

An diesem Abend liefern sich SWR und MDR ein kurioses Duell, denn beide Sender setzen an diesem Samstag auf eine Schlagershow zur besten Sendezeit. So zeigt der MDR ab 20:15 Uhr eine neue Ausgabe seiner "Ross Antony Show", im SWR ist dann "SWR Schlager - Die Show" zu sehen. Gut möglich, dass sich die beiden Sender durch diese Strategie gegenseitig die Schlager-Fans klauen. Beim SWR-Format handelt es sich erst um die zweite Ausgabe der Reihe, die im Dezember 2020 Premiere feierte. Moderiert wird die Show von Beatrice Egli - Alexander Klaws, der damals noch an ihrer Seite stand, ist dieses Mal nicht mehr mit dabei, berichten die Kollegen von "TV Wunschliste".

Auch für die "Ross Antony Show" ist es erst die insgesamt dritte Ausgabe nach dem Start im Mai dieses Jahres. Vom Vorgänger-Format, der "Party mit Ross Antony", liefen zwischen 2015 und 2020 aber insgesamt mehr als 20 Ausgaben. Zuletzt kam der MDR mit der "Ross Antony Show" auf bundesweit 1,04 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, das entsprach 4,4 Prozent Marktanteil. Die letzte Schlager-Show des SWR verzeichnete im Dezember 2020 recht ähnliche Quoten: 960.000 Menschen schalteten damals ein und sorgten für 3,0 Prozent Marktanteil.