Die Kabarettistin und Schauspielerin Maren Kroymann erhält in diesem Jahr den Ehrenpreis des Deutschen Comedypreises. Das hat das Cologne Comedy Festival am Mittwoch bekanntgegeben. Kroymann wird die Auszeichnung am Freitagabend in Köln entgegennehmen. Übertragen wird die Verleihung ab 20:15 Uhr live in Sat.1.

"Maren Kroymann ist äußerst vielseitig begabt: Sie ist eine begnadete Sängerin, vielseitige Schauspielerin und wunderbar hintersinnige Kabarettistin. Sie ist die Pionierin der feministischen Satire, stets relevant, gesellschaftskritisch und immer höchst unterhaltsam", so Ralf Günther, Geschäftsführer des Cologne Comedy Festivals. "Ihr Humor kommt oft mit leisen Tönen, ihre Pointen sind aber scharf und präzise. Maren Kroymann ist einzigartig und ein absoluter Glücksfall für die deutsche Humorbranche."

Kroymann hatte zwischen 1993 und 1997 mit "Nachtschwester Kroymann" die erste weibliche Satiresendung in der ARD präsentiert und war danach in verschiedenen Fernsehserien zu sehen. Ihre Sketchcomedy "Kroymann" ist seit 2017 zu sehen und wurde bereits mit zahlreichen Preisen geehrt.