Mehr als ein Jahr ist es her, dass Discovery den Fernsehsender Tele 5 übernahm und damit sein Free-TV-Portfolio, das bis dato aus DMAX, TLC, HGTV und Eurosport bestand, erweiterte. On air ist bislang nicht allzu viel passiert, was auch daran liegt, dass Discovery an der Grundausrichtung des Spartenkanals nicht allzu viel ändern will. "Tele 5 soll und darf seine Identität behalten - das wollen wir in der Kommunikation beibehalten, aber auch neu interpretieren und aufladen", kündigte der neue Senderchef Alberto Horta bereits im Sommer im DWDL.de-Interview an.

Zu besagter Neuaufladung gehört auch ein neues Gewand, das Discovery dem Sender von diesem Freitag an verpassen wird. Im Zentrum steht dabei das angepasste Tele-5-Logo, das etwas schlanker als bisher daherkommt und mit einer universelleren Schriftart ausgestattet wurde. Das neue Emblem wirke "filigraner und bietet damit vielfältigere Einsatzmöglichkeiten", erklärt Discovery. Die abstrahiert dargestellte Fünf stehe noch mehr im Mittelpunkt und präge das Design mit ihren zwei auch getrennt einsetzbaren Teilstücken maßgeblich.

Video: Rebranding für Tele 59 weitere To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Auch die Farbwelt wird im Zuge des Redesigns verändert: Wo bislang Gold dominierte, sticht nun inbesondere die Primärfarbe namens Psychedlic Purple hervor, die von einem dunklen Blau und einem blaustichigen Weiß begleitet wird. Als Sekundärfarben sieht das Design die Farbe Golden Yellow sowie ein leichtes Mintgrün vor. Neu ist auch der Claim "Mehr als du denkst", der das "Mehr" in verschiedener Art und Weise aufgreifen soll. Begleitend dazu gibt es eine Kampgne, die in TV, Print, Radio sowie im Netz ausgespielt wird.

Bilder: Rebranding für Tele 5

© Discovery

Mit eigens produzierten Idents will Tele 5 zugleich den Markenkern "Fiction im Blut" hervorheben und die Genre-Vielfalt verbildlichen. Die nahtlos aneinander gereihten Szenen, die jeweils nur für etwas eineinhalb Sekunden zu sehen sind, verbinden sich dabei kontinuierlich durch auf Bildausschnitte fokussierte Zoom-In und Zoom-Out-Effekte. Entwickelt wurde das Markendesign unter der Leitung von Projektkoordinatorin Sanela Smailhodzic, in Zusammenarbeit mit Jan Leitz, Katharina Timmermann und Stefanie Paul, von der Amsterdamer Agentur CapeRock.