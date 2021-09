© Sorin Morar Stefan Hilscher

Christian Wegner ist seit 2018 Vorsitzender der Geschäftsführung der Südwestdeutsche Medienholding GmbH, zu der auch die "Süddeutsche Zeitung" gehört. Er wird die SZ-Geschäftsführung zusätzlich zu seinen bisherigen Tätigkeiten ausüben. Ebenfalls zum 1. Oktober 2021 wird an der Verlagsspitze in München ein neues Führungsboard installiert, dem die Geschäftsführer der Süddeutsche Zeitung Digitale Medien GmbH, Johannes Hauner und Walther Steinhuber, sowie Marko Marquardt aus dem Bereich Controlling als Mitglieder der Geschäftsleitung angehören.

Fritz-Jürgen Heckmann, Vorsitzender des Aufsichtsrats des Süddeutschen Verlags, dankt Stefan Hilscher in einem Statement für seine "herausragenden Leistungen" in den vergangenen Jahren. Stefan Hilscher sei es gemeinsam mit Redaktion und Verlag gelungen, die bedeutende publizistische Stellung der Süddeutschen Zeitung zu festigen und sie zu einem führenden digitalen Leitmedium in Deutschland zu entwickeln. Er übergebe den Verlag in bester wirtschaftlicher Verfassung.