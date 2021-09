Nach über zehn Jahren steigt Sky Deutschland wieder in die Übertragung von Live-US-Sport ein. Der Pay-TV-Anbieter hat sich Übertragungsrechte an der National Hockey League (NHL) über sämtliche Verbreitungswege gesichert und wird ab Oktober rund 300 Live-Eishockey-Spiele pro Saison übertragen. Sky hat bestätigt, bis einschließlich der Saison 24/25 neuer Pay-TV-Partner der Eishockeyliga zu sein und wird somit auf DAZN folgen. Nach Senderangaben bietet der Vertrag den Puckfans in Deutschland, Österreich, Luxemburg, Liechtenstein und Südtirol mehr TV-Spiele als jemals zuvor.

Gezeigt werden ausgewählte Spiele der Regular Season, darunter auch das Winter Classic, sowie die Stanley Cup Playoffs und das Allstars Game. Anders als bisher werden die von Sky ausgewählten Spiele künftig nicht mehr über NHL.tv verfügbar sein. Dort laufen künftig nur noch die Spiele, die nicht von Sky übertragen werden. Wer also vollen Zugriff auf alle NHL-Matches haben will, braucht in den nächsten vier Jahren zwei Abos.



Bis auf wenige Ausnahmen hält Sky im deutschen Fernsehen Exklusiv-Rechte an den Spielen.Das legt die Vermutung nahe, dass die NHL noch einen zusätzlichen Free-TV-Deal ausgehandelt hat. Vergangene Saison zeigte etwa Sport1 besondere Spiele. Sky wird künftig alle Spiele mit englischem Original-Kommentar ausstrahlen und zudem auch einige mit deutschem Reporter versehen, unter anderem jene, die zur für Fans hierzulande freundlichen europäischen Abendzeit angesetzt werden. "Mit Leon Draisaitl, der 2020 als MVP der Liga ausgezeichnet wurde, Tim Stützle, der im selben Jahr an Position drei des Drafts gewählt wurde, und vielen mehr spielt derzeit eine goldene Generation junger deutscher Spieler in der NHL", sagt Charly Claasen, Executive Vice President Sport von Sky Deutschland und nennt die NHL "einen der attraktivsten Sportwettbewerbe der Welt."



Die NHL-Saison beginnt in der Nacht vom 12. auf den 13. Oktober: Dann wird Champion Tampa Bay Lightning ab 1:30 Uhr deutscher Zeit auf die Pittsburgh Penguins treffen. Ab 4:00 Uhr duellieren sich die Seattle Kraken und die Vegas Golden Knights. In der Nacht darauf zeigt Sky den ersten Auftritt des deutschen Eishockey-Stars Leon Draisaitl im Dress der Edmonton Oilers. Die NHL-Saison dauert in der Regel acht Monate, angesichts der 300 von Sky gezeigten Spiele kann davon ausgegangen werden, dass der Pay-TV-Sender in aller Regel jede Nacht eines oder gar mehrere Matches live überträgt. Die entsprechenden Spiele sollen zudem tagsüber auf den linearen Sky-Sportsendern wiederholt werden.



NHL Senior Executive President of Media & International Strategy David Proper sagt: "Sky hat eine nachweisliche Erfolgsbilanz, wenn es um die Umsetzung von Sport-Übertragungen auf höchstem Niveau und den Aufbau von Marken in Deutschland geht." Die Partnerschaft sei nun ein wichtiger Teil der fortlaufenden Bemühungen "unser Spiel weltweit zu fördern". Zum von Sky erworbenen Eishockey-Paket gehören obendrein diverse für den internationalen Markt produzierte NHL-Magazine, die somit ihren Weg zu Sky Sport finden, aber auch Highlight-Rechte, die über Sky Sport News, die Sky-Sport-App oder die Social-Media-Auftritte des Senders ausgewertet werden sollen.





Das Sky-Sportpaket wird somit breiter: Dominierte einst der nun geschrumpfte Fußball, bietet die Sportabteilung auch noch Handball, Tennis, Leichtathletik, Motorsport oder Golf. Einst hatte Sky-Vorgänger Premiere Rechte an der NHL, Anfang des neuen Jahrtausends beließ man es aber dabei, zwei Matches pro Woche zu übertragen. Zu Premiere-Zeiten waren mit NBA und NFL bereits weitere US-Ligen auf der Pay-TV-Plattform beheimatet. Die NFL verbleibt aktuell bis mindestens 2023 im Pay-Bereich bei DAZN, mit der NBA hat der Streamer erst jüngst langfristig verlängert.