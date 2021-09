am 30.09.2021 - 10:27 Uhr

Von einem TV-Projekt, das es so noch nie gegeben hat, spricht der Fernsehsender Kabel Eins. Für die neue All-Access-Dokumentationsreihe "Berlin hinter Gittern" haben sieben Justizvollzugsanstalten in Berlin ihre Hochsicherheitstüren geöffnet. Gefilmt von Bodycams und fest installierten Kameras soll in der Kabel-Eins-Sendung das Innenleben der Gefängnisse gezeigt werden. Inzwischen hat der Sender einen Starttermin für das Projekt gefunden.

Laut Vermarkter Seven.One Media geht es am Donnerstag, 4. November um 20:15 Uhr los. Erzählt werden in "Berlin hinter Gittern" Geschichten von Anwärterinnen und Anwärtern zum Justizvollzugsbeamten, etwa welche Konflikte es zwischen Inhaftierten und den neuen Wärterinnen und Wärtern gibt.

Derzeit zeigt Kabel Eins am Donnerstagabend zur besten Sendezeit noch "Achtung Abzocke – Peter Giesel rettet den Urlaub". In der kommenden Woche läuft dann auf dem Sendeplatz die inzwischen dritte Staffel von "Ab ins Kloster" an.