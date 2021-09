Sat.1 reagiert auf die unglaublich schwachen Quoten seiner Abspeckshow "The Biggest Loser – Family Power Couples", die ein Ableger von "The Biggest Loser" ist. Eigentlich sollte am kommenden Montag zur besten Sendezeit die sechste und somit finale Folge über die Bildschirme flimmern. Doch anstelle der Frage, welches der drei Duos, die es bis zum Ende geschafft haben, letztlich gewinnt, widmet sich Sat.1 nun lieber "111 Sportskanonen". Die Clipshow ersetzt die Abspecksendung um 20:15 Uhr. Das Finale der Power Couples läuft aber dennoch am 4. Oktober.

Das 150 Minuten lange Finale wird nun erst um 22:10 Uhr beginnen. Somit ergeben sich auch im weiteren Sat.1-Programmablauf Veränderungen. Zwei eigentlich ab 22:45 Uhr geplante Ausgaben der "Sat.1 Reportage" zum Thema "Letzte Rettung Pfandleihhaus" und "Wenn Arbeit nicht mehr lohnt" entfallen. An die Finalshow des Abspeckformats wird sich gegen 0:35 Uhr nun zeitlich fast wie geplant eine Wiederholung von "Lebensretter hautnah" anschließen.

"The Biggest Loser – Family Power Couples" war Ende August schon mit wenig ermutigenden 4,8 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen gestartet. Mit rund 0,83 Millionen Zusehenden hatte man seine Reichweitenziele prompt verfehlt. In den nachfolgenden Wochen sanken die Marktanteile immer weiter, in dieser Woche standen gerade einmal noch 2,9 Prozent Marktanteil zu Buche. Wieso sich Sat.1 über Wochen die schlechten Quoten anschaute, nun aber ausgerechnet vor dem Finale reagierte, ist unklar. Eine Fortsetzung des Ablegers, für den Dr. Christine Theiss, Ramin Abtin, Hassina Bahlol-Schröer und Dr. Christian Westerkamp als Coaches zur Verfügung standen, ist somit nahezu ausgeschlossen.

Deutlich besser schlug sich zuletzt das Original: Die jüngst gezeigte "The Biggest Loser"-Staffel bescherte Sat.1 am Sonntagvorabend gute 11,1 Prozent Zielgruppen-Marktanteil im Schnitt. Die Power Couples waren derweil nicht der erste Ableger des Formats: 2014 lief eine Folge von "The Biggest Loser Teens"; damals mit rund zehn Prozent Marktanteil bei den Werberelevanten. Eine zweite Staffel wurde dennoch nicht bestellt. Alle "The Biggest Loser"-Sendungen werden von RedSeven Entertainment umgesetzt.