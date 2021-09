am 30.09.2021 - 11:50 Uhr

True-Crime-Boom und kein Ende in Sicht: "Zeit Verbrechen" erscheint ab 2022 nicht mehr wie bislang viermal, sondern gleich sechsmal im Jahr. Das hat der Zeit Verlag nun angekündigt. Das Unternehmen spricht von einem "anhaltend großen" Erfolg der Zeitschrift. So liegt die verkaufte Auflage mittlerweile bei 55.000 Exemplaren pro Ausgabe und der gleichnamige Podcast zählt nach Verlagsangeben durchschnittlich 1,28 Millionen Hörerinnen und Hörern pro Folge. Damit gehört "Zeit Verbrechen" zu den erfolgreichsten Audio-Formaten Deutschlands.

Nun also die erneute Erhöhung der Erscheinungshäufigkeit des Magazins. Als "Zeit Verbrechen" 2018 gestartet war, gab es lediglich zwei Hefte pro Jahr. "Wir freuen uns sehr darüber, dass ‘Zeit Verbrechen’ bei den Leserinnen und Lesern so beliebt ist. Dem anhaltend positiven Feedback und dem großen Interesse am Thema tragen wir nun Rechnung, indem wir im kommenden Jahr wachsen: mehr Ausgaben, mehr exklusive Inhalte, mehr Hintergründe und mehr Wissen aus der Welt der Kriminalität", sagt Daniel Müller, Chefredakteur des Magazins.

Für den "Zeit Verbrechen"-Podcast sind 2022 darüber hinaus Live-Aufzeichnungen mit Sabine Rückert, Herausgeberin des Magazins und stellvertretende Chefredakteurin der "Zeit", und Andreas Sentker, geschäftsführender Redakteur der "Zeit", geplant. Neben Magazin und Podcast betreibt die Redaktion außerdem einen "Zeit Verbrechen"-Newsletter, der inzwischen rund 25.000 Abonnentinnen und Abonnenten zählt. Darüber hinaus sind bereits heute zwei Bücher mit Hintergrundmaterial zum Podcast, zwei Hörbücher, ein Kartenspiel mit 60 Kriminalfällen sowie eine Sammelbox für zehn Ausgaben des Magazins und ein Adventskalender erhältlich.