Schon vor einiger Zeit hatte ProSiebenSat.1 angekündigt, dass es seine Firmenbeteiligungen, die in der NuCom Group gebündelt sind, überprüft. Tragen sie nicht mehr zur Stärkung des Kerngeschäfts bei, sollen sie verkauft werden. Anfang des Jahres wurde bekannt, dass man den Verkauf des Beauty-Händlers Flaconi prüft. Zuletzt hieß es, die Eigentümer könnten das Unternehmen an die Börse bringen. Doch während es hier noch wenig Konkretes gibt, trennt man sich nun von dem Sexshop Amorelie.

So verkauft die NuCom Group, an der General Atlantic 28,4 Prozent hält, an die niederländische EQOM Group. Die Niederländer erwerben sowohl die 98 Prozent, die bislang von NuCom gehalten wurden, sowie die 2 restlichen Prozent von Firmengründerin Lea-Sophie Cramer. Über den Kaufpreis haben die Parteien allerdings Stillschweigen vereinbart, außerdem müssen die zuständigen Kartellbehörden dem Deal noch zustimmen. ProSiebenSat.1 erwartet den Abschluss der Transaktion für Ende des Jahres.

Die EQOM Group ist nach eigenen Angaben einer der größten Akteure auf dem Markt für "Sexual-Wellness" in Europa und hat es sich zum Ziel gemacht, Marktführer in diesem Bereich zu werden. Amorelie dürfte da nun ein passender Baustein sein. ProSiebenSat.1 hat den Sexshop in den vergangenen Jahren durch TV-Werbung bekannt gemacht und aufgebaut. Für die weitere Internationalisierung und den nächsten Entwicklungsschritt sei man nun nicht mehr der beste Eigentümer, heißt es aus Unterföhring.

Amorelie wurde 2013 in Berlin gegründet. Das Unternehmen ist neben Deutschland auch in Österreich, der Schweiz, Frankreich und Belgien vertreten. Nach dem Einstieg im Jahr 2014 über eine Media-for-Equity-Beteiligung erwarb ProSiebenSat.1 2015 die Mehrheit an dem Unternehmen und baute den Anteil 2018 auf rund 98 Prozent aus. Teil des Verkaufs ist nun übrigens auch eine Werbepartnerschaft. Amorelie dürfte also auch in Zukunft im TV präsent sein.

Durch TV-Werbung heute da, wo man ist

Friedrich Thoma, CEO des Segments Commerce & Ventures von ProSiebenSat.1, sagt zum Verkauf: "Unsere Media-Power war essenziell, um die Marke Amorelie in der DACH-Region aufzubauen. Wir setzen nun unser aktives Portfolio-Management fort, zu dem Zukäufe ebenso wie Verkäufe zählen – insbesondere, wenn der Beitrag von ProSiebenSat.1 zum nächsten Entwicklungsschritt begrenzt ist." Eric Idema, CEO EDC Retail und Chairman of the Board of Directors der EQOM Group, kündigt derweil an, dass das Unternehmen durch den Kauf weiter wachsen solle. "Die Erfolgsformel von Amorelie liegt auch im großartigen Markenauftritt. Das Unternehmen ist bekannt für seinen frauenfreundlichen Ansatz in Sachen Sexual Wellness. Die Produkte sind stilvoll und auch die Art und Weise, wie Amorelie das Thema behandelt, hat für uns einen enormen Mehrwert."

Claire Midwood, CEO von Amorelie, ergänzt: "ProSiebenSat.1 und General Atlantic haben die Entwicklung von Amorelie von Beginn an entscheidend geprägt. Insbesondere durch TV-Werbung in der DACH-Region haben wir die heutige starke Position unserer Marke aufgebaut. Dafür möchte ich mich im Namen des gesamten Amorelie-Teams bei ProSiebenSat.1 und General Atlantic bedanken. Nach dem Fokus auf die DACH-Region wollen wir uns jetzt verstärkt auf neue Märkte in Europa konzentrieren und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der EQOM Group und künftige Wachstumschancen."