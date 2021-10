Die letzte Staffel der RTLzwei-Dokusoap "Die Reimanns - Ein außergewöhnliches Leben" ist Ende 2020 zu sehen gewesen. Seither sind keine Ausgaben des Formats in der Primetime gelaufen, auf eine Staffel im Frühjahr verzichtete RTLzwei dieses Mal. Doch nun hat man die Rückkehr von Konny und Manu Reimann in Aussicht gestellt: Ab dem 20. Oktober will man neue Folgen des Formats immer mittwochs ab 20:15 Uhr im Doppelpack zeigen.

Insgesamt zehn neue Folgen hat man von der Produktionsfirma just5media herstellen lassen. Inhaltlich geht es für die Reimanns in den neuen Ausgaben nach Hawaii. Dort erfüllen sie sich nämlich den Traum eines eigenen Strandhauses. Einrichten, renovieren, malern - im neuen Domizil gibt es viel zu tun. Auch die Kinder der Reimanns sollen in den neuen Ausgaben erneut zu sehen sein. Die wohnen aber nicht auf Hawaii, sondern auf dem Festland.

Die letzte Staffel der Dokusoap erreichte im Schnitt 1,41 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, was ein schöner Erfolg für RTLzwei war. Der Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe lag bei 6,9 Prozent. Sollten die Reimanns diese Werte in diesem Jahr wiederholen, wäre man in Grünwald wohl hochzufrieden.