Jahrelang war es allenfalls Formsache, wenn die Verlängerung von "Schwiegertochter gesucht" anstand - jener umstrittenen Datingshow, die einst Jan Böhmermann in seiner damaligen ZDFneo-Show entlarvte. Inzwischen ist eine Fortsetzung allerdings keine Selbstverständlichkeit mehr: Zwar haben RTL und die Produktionsfirma Warner Bros. das Format inzwischen spürbar entschärft. Doch mit den Veränderungen ging auch das Interesse des Publikums noch einmal massiv zurück.

Die Folge: Weniger als zwei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten zuletzt am Dienstagabend ein, wenn Vera Int-Veen als Kuppelfee im Einsatz war. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag der durchschnittliche Marktanteil bei nur neun Prozent. Noch vor einem Jahr hatte es "Schwiegertochter gesucht" immerhin auf zwölf Prozent gebracht. Frühere Spitzen-Quoten waren aber schon da in weiter Ferne: In den ersten Jahren hatten teils mehr als sechs Millionen Menschen eingeschaltet.

Zuschauer-Trend: Schwiegertochter gesucht Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Und so überrascht es dann auch nicht, dass sich RTL mit einer klaren Aussage bezüglich der Zukunft von "Schwiegertochter gesucht" ziemlich bedeckt hält. "Wir prüfen in Ruhe und entscheiden zu gegebener Zeit", sagt eine Sendersprecherin auf DWDL.de-Nachfrage. Will heißen: Besiegelt ist das Aus noch nicht - doch eine Fortsetzung ist keineswegs eine ausgemachte Sache.

Dabei ist "Schwiegertochter gesucht" längst nicht der einzige Dating-Dauerbrenner, der dem Kölner Privatsender zuletzt Probleme bereitete. Auch "Die Bachelorette" hat gerade ihre bislang quotenschwächste Staffel hinter sich gebracht, auch hier lagen die Marktanteile am Ende im einstelligen Bereich. Als RTL Mitte September "Das große Wiedersehen" ausstrahlte, konnten sich nicht einmal acht Prozent der 14- bis 49-Jährigen dafür erwärmen. Und auch die zweite Staffel von "Bauer sucht Frau International" erwies sich nicht als der erhofft große Hit.

Womöglich wäre RTL also gut beraten, angesichts der spürbaren Abnutzungserscheinungen die Dating-Dosis im Programm ein wenig zu reduzieren. Schon Ende Oktober stehen neue Folgen von "Bachelor in Paradise" in den Startlöchern und auch eine weitere Staffel von "Bauer sucht Frau" dürfte noch im Herbst auf Sendung gehen.