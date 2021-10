Wie groß ist bei RTL noch der Glaube an die Zugkraft des "Bachelor"-Franchises? Die nun bekannt gewordene Programmierung des Ablegers "Bachelor in Paradise" legt den Schluss nahe, dass die Hoffnung auf gute Quoten ein wenig geschwunden ist. Anders als die ersten beiden Staffeln, die 2018 und 2019 zu sehen waren, werden die neuen Folgen der Datingshow jedenfalls nicht mehr auf einem 20:15-Uhr-Sendeplatz zu sehen sein.

Statttdessen hat sich RTL dazu entschieden, "Bachelor in Paradise" fortan am späten Sonntagabend nach dem Primetime-Spielfilm auszustrahlen. Die erste von insgesamt neun neuen Folgen läuft demnach am Sonntag, den 24. Oktober um 22:25 Uhr. Zuvor strahlt RTL den Spielfilm "Fifty Shades of Grey - Befreite Lust" aus.

Der ursprüngliche Plan war übrigens ein anderer: Zunächst hatte der Privatsender angekündigt, am späten Abend den Horrorfilm "Halloween" auszustrahlen. Dass "Bachelor in Paradise" aus der Schusslinie genommen wird, kommt jedoch vor dem Hintergrund der zuletzt überschaubaren "Bachelorette"-Quoten nicht allzu überraschend: Die jüngst zu Ende gegangene Staffel erzielte zum Schluss weniger als zehn Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Aber auch "Bachelor in Paradise" blieb vor zwei Jahren bereits einstellig.

Punkten soll die neue Staffel indes mit einer Überraschung: Neben Teilnehmerinnen und Teilnehmern früherer "Bachelor"- und "Bachelorette"-Staffeln sowie der Schweizer "Bachelorette" sind auch zwei Singles dabei, die bislang zwar keine Rosen verteilt oder ergattert haben - allerdings schon ziemlich kurz davor waren, wie RTL verrät. Produziert wird das Format voon Warner Bros.