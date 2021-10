Auch im Fall der neuen Serie "Squid Game" veröffentlicht Netflix wie gehabt keine Daten über die genaue Anzahl an Zuschauerinnen und Zuschauern. Es sieht aber ganz danach aus, als würde die Serie derzeit ziemlich stark performen. Schon beim Blick auf die Top 10 Listen in den verschiedenen Ländern fällt auf, dass "Squid Game" recht häufig einen der vorderen Plätze belegt - wenn nicht sogar den ersten Rang.

Die Serie, die am 17. September veröffentlicht wurde, hat es nach Angaben von Netflix bereits in 90 Ländern auf Platz eins der Hitlisten geschafft. Nun sei sie dabei, die erfolgreichste Serie auf der Plattform überhaupt zu werden. Damit könnte die koreanische Serie künftig noch vor "Bridgerton" liegen, deren Abrufe Netflix mit 82 Millionen beziffert. Die Leseart geht so: Innerhalb der ersten 28 Tage nach der Veröffentlichung streamten 82 Millionen Haushalte die Serie von Shonda Rhimes. Das heißt aber nicht, dass alle Haushalte die Serie auch bis zum Ende gesehen haben. Auch "Lupin" (76 Millionen Abrufe) und "The Witcher" (76 Millionen Abrufe) könnten bald hinter "Squid Game" zurückfallen.

Das Drehbuch von "Squid Game" stammt von Hwang Dong-hyuk, der auch als Regisseur fungierte. Produktionsfirma ist die Siren Pictures Co. Ltd, in den Hauptrollen sind Lee Jung-jae, Park Hae-soo, Wi Ha-jun und Jung Ho-yeon zu sehen. Inhaltlich geht es in den neun Episoden des Survival-Thrillers um eine mysteriöse Einladung zur Teilnahme an einem Spiel, die an Personen in Notlagen verschickt wird. Diese Personen haben alle eins gemeinsam: sie brauchen Geld. Schließlich werden 456 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus allen Gesellschaftsschichten an einem geheimen Ort eingeschlossen, wo sie Spiele für ein Preisgeld in Höhe von 45,6 Milliarden Won spielen müssen - umgerechnet sind das etwas mehr als 33.000 Euro. Bei den Spielen handelt es sich um traditionelle koreanische Kinderspiele, doch es gibt einen Haken: Wer verliert, stirbt.