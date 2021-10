am 03.10.2021 - 10:11 Uhr

Jubiläum voraus: Die Produktionsfirma Saxonia Media dreht seit wenigen Tagen die inzwischen 25. Staffel der ARD-Krankenhausserie "In aller Freundschaft". Diese wird zugleich die 1000. Folge der Produktion beinhalten, die nach Angaben der ARD ein großes Highlight werde. Aktuell laufen im Ersten dienstags gegen 21:05 Uhr noch frische Ausgaben aus der 24. Staffel. Die 25. Runde wird nach jetzigen Planungen vermutlich im März 2022 anlaufen.

"Ereignisreiche und aufreibende Wochen und Monate" stünden dem Klinikpersonal der Sachsenklinik bevor, verspricht eine Pressemitteilung des MDR. Ein kritischer Fall von Crossover-Organspende für ein Kind werde das Team an seine Grenzen bringen. Das einzige zur Verfügung stehende Organ ist nämlich mit HIV infiziert und die Transplantation ethisch nicht ohne weiteres vertretbar. Dann halte auch noch ein Triage-Fall das Personal auf Trab. Und nachts bleibt es nicht ruhig: Ein geheimnisvoller Mann ohne Gedächtnis geistere durch die Sachsenklinik und sorge für Verwirrung…

Die Saxonia Media Filmproduktionsgesellschaft mbH produziert die Weekly im Auftrag des MDR und der ARD Degeto. Produzent ist Seth Hollinderbäumer, ausführende Produzentin ist Josepha Herbst. Aktuell schauen im linearen Programm rund viereinhalb Millionen Menschen die Geschichten der Sachsenklinik. MDR-Angaben zufolge kommen über die ARD-Mediathek 450.000 und 530.000 Zuschauerinnen und Zuschauer hinzu. Inzwischen steht jede Episode immer schon eine Woche vor der linearen Ausstrahlung auf Abruf bereit.

"In aller Freundschaft" hat auch zwei Vorabendableger, derzeit donnerstags zu sehen ist "In aller Freundschaft – Die jungen Ärzte". Nicht auf Sendung ist momentan "In aller Freundschaft – Die Krankenschwestern".