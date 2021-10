Der inzwischen 74 Jahre alte amerikanische Fernsehproduzent und -autor Dick Wolf hat einige der bekanntesten US-Serienmarken geschaffen, unter anderem auch die "Law & Order"-Serienwelt, zu der seit über zwei Jahrzehnten "Law & Order: SVU" gehört. Aktuell laufen neue Folgen der 22. Staffel am Freitagabend bei Vox als deutsche Free-TV-Premiere. Doch die Quoten lassen zu wünschen übrig, erst in dieser Woche musste sich der Sender nicht nur mit weit unterdurchschnittlichen Ergebnissen zufrieden geben, sondern sich auch von Kabel Eins abkochen lassen, wo Re-Runs von "Criminal Minds" zu sehen waren.

Mit dem Start des vor einigen Tagen angekündigten neuen Feel-Good-Fridays von Vox ist nun kein Platz mehr für die Kriminalermittlungen bei Vox. Heißt: "Law & Order: SVU" läuft letztmals am Freitag, 15. Oktober beim Kölner Sender. Die Free-TV-Premiere der 22. Staffel des Krimis geht jedoch nahtlos weiter; der Spartensender RTL Up übernimmt und startet schon am Samstag, 16. Oktober. Ab 20:15 Uhr sind dann jeweils drei neue Ausgaben am Stück eingeplant, ab 22:40 Uhr bleibt es beim Sender bei Wiederholungen der Mutterserie "Law & Order". Schon am Samstagvorabend zeigt RTL Up Krimiware: Nämlich alte Ausgaben von "Mord ist ihr Hobby".

Einen ähnlichen Weg wird eine andere Polizeiserie von Dick Wolf einschlagen: "Chicago P.D." war bis dato bei Vox beheimatet: Dort sicherten sich etwa zurückliegenden Herbst einige Folgen der fünften Staffel am späten Freitagabend knapp 600.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ab drei Jahren sowie 3,8 Prozent Marktanteil im Schnitt – kein allzu rosiges Ergebnis. Nun finden die sechs noch ausstehenden Folgen ihren Weg ins Free-TV, sie laufen ebenfalls bei Vox Up. Sie laufen ab Samstag, 23. Oktober jeweils in Doppelfolgen ab 22:50 Uhr, also auf einem wahrlich nicht prominenten Slot. Im Vorfeld hat Vox Up jeweils drei Wiederholungen von "Chicago Fire" im Programm.