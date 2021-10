Nachdem die "Helene Fischer Show" im ZDF im vergangenen Jahr den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie zum Opfer fiel, wurde die Produktion vor einigen Wochen auch für dieses Jahr recht frühzeitig abgesagt. Mit Blick auf eine voraussichtliche Beschränkung beim Saalpublikum habe man sich nicht auf ein Konzept einigen können, hieß es damals. Trotzdem werden Fans von Helen Fischer in diesem Jahr nicht auf eine TV-Sendung mit dem Schlagerstar verzichten müssen: Sat.1 hat nun für den 12. November "Helene Fischer - Ein Abend im Rausch" angekündigt.

Es wird keine Show vor großem Publikum, stattdessen soll Helene Fischer in der "intimen Atmosphäre" eines Theaters "einzigartige Versionen" der Songs von ihrem neuen Album "Rausch", das im Oktober erscheint, zum Besten geben. Dabei arbeitet Helene Fischer mit Stefan Raab zusammen, der die Sendung mit seiner Firma Raab TV nicht nur in Zusammenarbeit mit Endemol Shine Germany produziert, sondern als "Music Supervisor" auch die musikalische Leitung übernimmt.

Zudem soll Helene Fischer im Gespräch mit Steven Gätjen ungewöhnliche Einblicke in ihr Leben und ihre Karriere geben und beantworten, welche Bedeutung die einzelnen Songs für die Sängerin haben und warum sie "Rausch" als ihr persönlichstes Album sieht. Neben der Ausstrahlung in Sat.1 am Freitag, 12. November um 20:15 Uhr, wird die Sendung eine Woche später am 18. November auch noch einmal bei ProSieben im Anschluss an "The Voice of Germany" wiederholt. Sat.1-Senderchef Daniel Rosemann: "Der Sat.1-Abend mit Helene Fischer wird für Fans und Zuschauer:innen sehr einzigartig. Für die Show 'Helene Fischer – Ein Abend im Rausch' erarbeiten Stefan Raab und Helene Fischer besondere Live-Versionen, die die vielen Facetten von Helene Fischer zeigen. Ihre Ideen und ihre Kreativität versprechen in jedem Fall einen besonders rauschenden Abend."

Für Sat.1 ist die Verpflichtung von Helene Fischer für diesen Abend ein Coup. Ein Blick auf die Quoten der letzten "Helene Fischer Shows" zu Weihnachten zeigen, dass sie Jung und Alt gleichermaßen ansprechen kann: 2019 sahen im ZDF nicht nur insgesamt fast sechs Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu, auch bei den 14- bis 49-Jährigen reichte es für 18 Prozent Marktanteil. In ähnliche Quoten-Sphären wird ein allein auf Helene-Fischer-Songs ausgelegter Abend zwar wohl kaum vordringen, starke Quoten für Sat.1 dürften aber trotzdem drin sein.