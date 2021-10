Die Schillerallee bekommt Zuwachs: Schauspielerin Mirja du Mont wird ab dem 12. Oktober in der täglich um 17:30 Uhr gezeigten RTL-Daily "Unter uns" zu sehen sein. Ihre Figur, die über mehrere Monate hinweg in dem Format zu sehen sein wird, werde das Leben in der Schillerallee ganz schön durcheinander bringen, heißt es.

Die 1976 in Celle geborene Schauspieler stellt in der Serie Mareike Ott dar, die plötzlich in Köln auftaucht. Die temperamentvolle Blondine hat eine gemeinsame Vergangenheit mit den Weigels. Die von Nina Weisz gespielte Corinna Weigel ist nämlich eine alte Bekannte von ihr und während die Beiden früher auf den Malediven noch die gemeinsame Leidenschaft für Meer, Wellen und Surfen teilten, sucht Mareike jetzt Unterstützung bei der Jobsuche. Doch Corinna will ihr bei etwas anderem helfen: Dem Dating. Und so versucht sie eher, Mareike Till Weigel schmackhaft zu machen.

Mirja du Mont sagt: Die Fans dürfen sich auf viele tolle Geschichten freuen, vor allem wenn Till Weigel und ich uns in der Konditorei näherkommen. Wer hier wohl wen vernaschen will?" Zudem beschreibt sie Mareike als starke Frau, die sich nicht die Butter vom Brot nehmen lassen wird. Die derzeitigen "Unter uns"-Wochen laufen unter dem Motto "Hier läuft das Leben" – erzählt werden dabei Geschichten zwischen Mut, Hoffnung und Leben.





Frischen Wind kann die von UFA Serial Drama hergestellte Serie durchaus gebrauchen. Die Quoten sind deutlich zurückgegangen, was nicht zuletzt aber auch auf den schon seit geraumer Zeit schwachen Vorlauf um 17 Uhr zurückzuführen ist. Die Wochenschnitte der Serie lagen in den zurückliegenden Wochen meist nur bei rund neun Prozent in der klassischen Zielgruppe. Die 10-Prozent-Marke überbot die Serie rund um Bewohnerinnen und Bewohner der Schillerallee zuletzt Anfang September, im Wochenschnitt bei über elf Prozent lag man seit Juni nicht mehr.