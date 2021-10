Am 12. November wird der Bremer Fernsehpreis verliehen, damit werden besonders gute Produktionen im deutschen Regionalfernsehen geehrt. In diesem Jahr weiß die Nominierungskommission, in der fast nur Personen aus dem öffentlich-rechtlichen Kosmos sitzen, gleich doppelt zu überraschen. Zwar dominieren die Öffentlich-Rechtlichen beim Bremer Fernsehpreis traditionell, dieses Jahr hat es aber kein einziger Privatsender auf die Nominierungslisten geschafft. 2020 war RTL immerhin einmal nominiert.

Auf der anderen Seite war in der Kategorie Beste Live-Reportage überhaupt kein Sender bzw. Sendung auszeichnungswürdig. Hier hat sich die Jury nämlich dazu entschlossen, keinen Beitrag zu nominieren. Darüber hinaus sind nun aus 90 Einreichungen insgesamt 17 Produktionen bzw. Personen nominiert worden.

In der Kategorie Beste Moderation können Désirée Rösch (WDR), Marvin Fischer (HR) und Volker Wieprecht (RBB) auf eine Auszeichnung hoffen. Der WDR kann in der Kategorie "Bester Beitrag vom Tag für den Tag" zudem gleich zweimal auf einen Preis hoffen, hier sind "Bedrohliche Kälte - Obdachlose in Not" aus dem Studio in Essen sowie "Personal am Limit - Auf der Intensivstation im Corona-Hotspot" aus dem Bielefelder Studio nominiert. Die beiden Beiträge treten an gegen einen "Abendschau"-Beitrag über Privatpartys und den HR-Beitrag "Ode an das Grau" aus der "Hessenschau".

Bei der besten investigativen Leistung können mit Radio Bremen und dem SR zwei kleine ARD-Anstalten auf einen Bremer Fernsehpreis hoffen. Nominiert ist hier auch der RBB - erneut mit einem "Abendschau"-Beitrag. Wer letztlich einen der Preise erhält, entscheidet eine sechsköpfige Jury, an deren Spitze Frank Plasberg steht. Mit RTL-Moderatorin Gesa Eberl sitzt in diesem Gremium dann auch eine Frau aus dem Privatfernsehen.

Alle Nominierten im Überblick:

"Bester Beitrag vom Tag für den Tag"

Bedrohliche Kälte - Obdachlose in Not, Lokalzeit Ruhr, 08.02.2021, WDR, Essen

Privatpartys, Abendschau, 17.10.2020 rbb, Berlin

Personal am Limit - Auf der Intensivstation im Corona-Hotspot, Lokalzeit OWL, 14.12.2020, WDR, Bielefeld

Ode an das Grau, Hessenschau, 19.11.2020, HR, Frankfurt

"Beste Moderation"

Volker Wieprecht, Abendschau, 30.08.2020, rbb, Berlin

Marvin Fischer, Maintower, 04.11.2020, HR, Frankfurt

Désirée Rösch, Lokalzeit Essen, 25.03.2021, WDR, Essen

"Beste Live-Reportage"

keine Nominierung

"Beste investigative Leistung"

Geheime Dokumente der Brebau: Wohnungen in Bremen nur für Weiße?, buten un binnen, 20.05.2021, Radio Bremen

Sicherheitsfirmen, Abendschau, 30.06.2021, rbb, Berlin

Mietzahlungen aus Ottweiler landen in der Karibik, Aktueller Bericht, 03.02.2021, SR, Saarbrücken

"Bestes crossmediales Projekt"

Eure Fragen, Aktuelle Stunde, 15.01.2021, WDR, Köln

Meinungsmelder, buten un binnen, 14.05.2021, Radio Bremen

Corona hautnah, Lokalzeit Bonn, 13.01.2021, WDR, Bonn

"Beste 'leichte' Hand"