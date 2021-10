Mit "LOL: Last One Laughing" hat Amazon Prime Video ja bereits einen echten Hit im Comedy-Bereich gelandet, nun hat man ein weiteres eigenes Comedy-Format angekündigt: Im Frühjahr 2022 wird "One Mic Stand" seine Premiere feiern. Fünf Promis ohne Stand-Up-Erfahrung werden darin von erfahrenen Comedians für ihren ersten Stand-Up-Auftritt vor großem Publikum gecoacht. Moderator der Show ist Tedros "Teddy" Teclebrhan, der auch einen der - noch nicht namentlich benannten - Promis selbst coachen wird. Daneben sind als Coaches Late-Night-Altmeister Harald Schmidt sowie die Comedians Hazel Brugger, Torsten Sträter und Michael Mittermeier mit von der Partie. Ihre Schützlinge will Amazon zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben.

Die Sendung zeigt nicht nur den finalen Auftritt der Prominenten, sondern begleitet Promis und "Ausbilder" natürlich auch auf dem Weg dorthin bei allen Schritten auf dem Weg hin zur Bühne, vom ersten Treffen über das Erarbeiten und Proben des Materials, inklusive der "persönlichen und spaßigen Momenten zusammen", wie es heißt. Letztendlich steht bei jeder Episode die entscheidende Frage im Raum: Kann der Prominente das Publikum zum Lachen bringen oder sinkt die Stimmung beim finalen Stand-up-Auftritt in den Keller? Das Finale findet jeweils auf einer Showbühne im großen Stil mit Showband und Moderator Teddy statt. In jeder Folge gibt es auch einen kurzen Stand-Up-Auftritt des erfahrenen Comedians.

Die Sendung basiert auf einem indischen Original, das dort ebenfalls bei Prime Video zu sehen ist. Die deutsche Adaption wird von Leonine Studios produziert. Als Produzentin fungiert Nina Etspüler, Executive Producer ist Pierre Uebelhack und Producerin Lilli Feigenbutz. Regie bei der Bühnenshow führt Johannes Spiecker, Regisseur der dokumentarischen Begleitung der Comedy-Teams ist Ngo the Chau. Chefautoren der Show sind Ralf Kabelka und Claudius Pläging.

"Nach unserem großen Erfolg 'LOL: Last One Laughing' freuen wir uns mit One Mic Stand auf das nächste Comedy-Highlight von Amazon Studios, das international bereits ein beliebtes Format bei Prime Video ist. Mit unserem Moderator und Comedy-Allround-Talent Teddy, dem großartigen Line-up an Comedians und unseren Partnern von Leonine schaffen wir eine Version, die das deutsche Publikum auf Prime Video ganz sicher begeistern wird", sagt Philip Pratt, Leiter Deutsche Originals bei Amazon Studios. "Wir werden für 'One Mic Stand' großartige, überraschende Teams mit Größen der deutschen Unterhaltungsbranche bilden und freuen uns schon jetzt sehr darauf, Prime-Mitglieder mit auf diese einmalige Comedy-Reise mitzunehmen."

Fred Kogel, CEO und Head of Entertainment der Leonine Studios, ergänzt: "Es macht uns großen Spaß 'One Mic Stand' für den deutschsprachigen Markt zu adaptieren. Das Format ist ein erstklassiger Auftakt für unsere Zusammenarbeit mit Amazon im Non-Fiction- und Entertainment-Bereich, der unsere bereits bestehende Partnerschaft um eine neue Komponente erweitert. Haralds Rückkehr auf die Bildschirme nur für One Mic Stand, dazu Hazel, Michael und Torsten - im Bereich Stand Up Comedy geht es nicht besser - und Ausnahmetalent Teddy als Moderator ist natürlich der Knaller. Zudem konnten wir überraschende prominente Persönlichkeiten für One Mic Stand gewinnen Das wird Spaß machen!"