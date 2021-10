An den letzten beiden Sonntagen hat Florian König nicht durch den "Doppelpass" geführt. Also jener Sendung bei Sport1, dessen Moderator er eigentlich seit dieser Saison ist. Und nun hat RTL mitgeteilt, dass König auch die beiden Länderspiele der DFB-Nationalmannschaft im Oktober verpassen wird. Seine Vertretung bei den Übertragungen am 8. und 11. Oktober übernimmt stattdessen Laura Papendick, die in diesem Sommer von Sport1 zu RTL gewechselt war und die König auch schon zuletzt bei der Formel 1 vertreten hatte, weil dieser den "Doppelpass" moderierte.

Wie Sport1 spricht auch RTL jetzt von "gesundheitlichen Gründen", wegen denen König nicht zu sehen sein wird. Gleichzeitig versuchen die Kölner, Gerüchte über eine mögliche schwere Erkrankung ihres langjährigen Moderators zu zerstreuen. "Es handelt sich dabei um keine schwere Erkrankung", heißt es aus Köln. Jedoch sei eine "kurzfristige berufliche Pause" notwendig, um die baldige Genesung von König sicherzustellen. Man räume der Gesundheit des Moderators "höchste Priorität" ein.

An der Seite von Experte Lothar Matthäus steht bei den Länderspiel-Übertragungen also Laura Papendick. Beim "Doppelpass" ist Florian König in den letzten beiden Wochen durch Rudi Brückner vertreten worden. Der präsentierte das Format schon einmal zwischen 1995 und 2004, Brückner war damals der erste Moderator des Fußball-Talks überhaupt. Gut möglich, dass Brückner im Oktober zu weiteren Einsätzen kommen wird. Eine kurzfristige Anfrage vom Medienmagazin DWDL.de bei Sport1, wer im Oktober durch den "Doppelpass" führen wird, ist zur Stunde noch unbeantwortet.