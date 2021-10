am 06.10.2021 - 00:01 Uhr

Die ProSiebenSat.1-Produktionstochter Redseven Entertainment will sich künftig verstärkt auch in den Bereichen Journalismus, Dokumentation und Reportage betätigen. Nun hat die Produktionsfirma gegenüber DWDL.de die Gründung einer entsprechenden Unit bestätigt. Ab Januar 2022 wird diese die bestehenden Bereiche Entertainment und Fiction ergänzen. Spannend ist aber nicht nur die Gründung einer neuen Einheit, mit der man auf den anhaltenden Doku-Trend aufspringt, sondern auch die Person, die die neue Unit leiten wird.

Jan Rasmus nämlich wird Chef der neuen Abteilung. Als Executive Producer wird er den neuen Bereich aufbauen und leiten. Außerdem soll er vor allem die Entwicklung und Produktion von Reportage- und Dokumentationsformaten mit "journalistischem Hintergrund" verantworten. Rasmus war zuletzt Investigativchef bei RTL und kündigte Anfang des Jahres seinen Abgang beim Sender an. Er wolle sich noch einmal verändern, ließ Rasmus damals wissen. Nun also der Wechsel auf Produzentenseite und nach Unterföhring.

Rasmus war rund 30 Jahre lang bei RTL Deutschland, während dieser Zeit entwickelte und verantwortete er Reportage-Formate wie "Team Wallraff – Reporter undercover", "Das Jenke-Experiment" oder auch "RTL-Spezial"-Ausgaben mit Steffen Hallaschka. Gestartet war Rasmus beim Unternehmen schon 1991, damals noch als Redakteur bei RTL Nord. 1996 ging er dann als Chef vom Dienst zu "Exclusiv" und zog drei Jahre später in gleicher Funktion weiter zu "Extra". Von 2005 an war er für mehr als zehn Jahre Redaktionsleiter von "Extra". Im Laufe seiner Karriere gewann Rasmus mit seinen Teams den Bayerischen Fernsehpreis (2010) und den Deutschen Fernsehpreis (2014 und 2019).

Rasmus sieht "ganz neue Möglichkeiten"

© Redseven Entertainment Jobst Benthues

Rasmus selbst sagt: "Mein Wechsel in die Produktionswelt bringt mich nun direkt dorthin, wo Inhalte und Geschichten entstehen. Das entspricht im Grunde auch dem Prinzip meiner Arbeit: den Zuschauer:innen das Geschehen so nah wie möglich bringen. Daher ergeben sich für mich in meiner neuen Rolle bei Redseven Entertainment ganz neue Möglichkeiten. Wir wollen ein Team aus Journalist:innen aufbauen, das für alle Sender und Plattformen hochwertige Reportagen und einzigartige Dokumentationen produziert – und Redseven damit zum Zuhause von Unterhaltung und relevanter Information machen. Ich freue mich, Jobst und sein Team auf diesem neuen Weg zu begleiten und diesen maßgeblich mitzugestalten."