Der RBB hat die Rückkehr seiner Serie "Warten auf’n Bus" angekündigt. Die sieben Folgen der zweiten Staffel sind ab dem 6. November in der Mediathek zu sehen, im RBB Fernsehen werden sie am 13. November ab 20:15 Uhr am Stück ausgestrahlt. Hauptdarstellerin ist dann wieder eine Bushaltestelle tief in Brandenburg. Die beiden arbeitslosen End-Vierziger Hannes (Ronald Zehrfeld) und Ralle (Felix Kramer) sprechen dort erneut über zahlreiche Themen, während sie auf den Bus warten.

So sinniert Ralle über die Gentrifizierung in Brandenburg, Hannes soll das Dach der neuen Tesla-Fabrik begrünen. Wachträumen hilft den beiden Männern über ihre Alpträume hinweg und die Busfahrerin Kathrin (Jördis Triebel) holt die Aussteiger aus einer Midlife Crisis zurück ins Leben und gibt ihnen Tipps in Sachen Liebe. Immer mit dabei ist auch Hund Maik.

In weiteren Rollen sind Ursula Werner, Alexander Schubert und Reza Brojerdi zu sehen. Headautor ist, wie schon bei Staffel eins, erneut Oliver Bukowski. Zum Buch-Team gehörten darüber hinaus auch Sophie Decker, Dirk Laucke, Anne Rabe und Hannah Zufall. Regie führte Fabian Möhrke. Produziert wird die zweite Staffel "Warten auf'n Bus" von der Senator Film Produktion, Produzenten sind Ulf Israel und Reik Möller, in Zusammenarbeit mit der RBB Media. Die Redaktion auf Seiten des Senders liegt bei Kerstin Freels und Martina Zöllner. Staffel eins der RBB-Serie ist für einen Deutschen Fernsehpreis und einen Grimme-Preis nominiert worden.

Martina Zöllner, Film- und Kulturchefin des RBB, sagt: "’Warten auf'n Bus' ist eine schöne Erfolgsgeschichte und eine aufregende Reise: vom Start der ersten Staffel in der ARD Mediathek über die positive Resonanz der Kritik sowie vieler Zuschauer und Zuschauerinnen bis zu den Nominierungen der Serie zum Deutschen Fernsehpreis und Grimme-Preis. Und jetzt sind Hannes und Ralle zurück, mit sieben neuen Episoden, wieder ganz mit den großen Fragen des Lebens beschäftigt. Aber dieses Mal stellen sie sich auch großen Herausforderungen: Hannes wagt sich zurück auf den '1. Arbeitsmarkt' und Ralle muss sehen, wie er alleine zurechtkommt. Zivilcourage ist gefragt bei einer gesellschaftspolitischen Aktion, hier müssen die beiden klar Haltung im Handeln beweisen. Diese brauchen sie auch, wenn Busfahrerin Kathrin ihnen in Emanzipationsfragen kräftig einheizt und sie schließlich das höchste Amt anstreben, welches Briesenow zu bieten hat."