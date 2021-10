Nitro hat die Free-TV-Premiere der Comedyserie "KBV - Keine besonderen Vorkommnisse" angekündigt. Die sechs von Warner Bros. International Television Production und eitelsonnenschein produzierten Folgen werden am Mittwoch, den 3. November, ab 20:15 Uhr am Stück ausgestrahlt. Weil eine Episode nur etwas länger als 30 Minuten ist, werden vor Mitternacht alle Folgen gezeigt sein.

Beschrieben hat TVNow, wo die erste Staffel bereits seit Februar zu sehen ist, die Serie einst als "sterbenslangweilige Cop-Comedy". Im Mittelpunkt stehen die beiden Hamburger Kommissare Gilles und Samuel, die in zivil ein Lagerhaus observieren. Nacht für Nacht für Nacht - ohne dass sich etwas tut. Und weil sich nichts tut, vertreiben sie sich die Zeit mit irritierenden Anekdoten aus ihrem Privatleben. Ähnlich geht's in der Leitstelle des Polizeireviers, wo die Kolleginnen Carola und Danni sitzen zu. Und auch im Inneren des observierten Lagerhauses tut sich wenig - bis auf die skurrilen Gespräche und Geschichten der beiden Kriminellen Maurizio und Bernhard.

"KBV" wurde in diesem Jahr für einen Deutschen Fernsehpreis sowie einen Comedypreis nominiert, ging bei beiden Preisverleihungen aber letztlich leer aus. Dass man an die Serie glaubt, zeigt aber schon die Tatsache, dass man sie noch vor der Erstausstrahlung verlängerte. Die zweite Staffel wird dann auch kurz nach der Free-TV-Premiere von Staffel eins starten. Ab dem 4. November sind die neuen Folgen bei RTL+ zu sehen, für den Streamingdienst von RTL Deutschland ist es der erste Tag unter neuer Flagge. Das Ermittlerduo wird erneut von Jürgen Vogel und Serkan Kaya verkörpert, Annette Frier und Maike Jüttendonk sitzen auch in Staffel zwei in der Leitstelle.

Beim kleinen VoxUp ist ab dem 1. November zudem immer montags ab 22 Uhr die erste Staffel von "Why Women Kill" zu sehen. Die Folgen waren bislang ebenfalls nur bei TVNow verfügbar. Zum Relaunch von TVNow zu RTL+ am 4. November wird dort dann auch die zweite Staffel der Serie zum Abruf bereitgestellt.

Darüber hinaus hat RTLup nun angekündigt, ab dem 1. November "Hinter Gittern" noch einmal von Anfang an ausstrahlen zu wollen. Schon jetzt bespielt der Spartensender den gesamten Montagabend mit alten Folgen der früheren RTL-Serie. Am 1. November geht’s dann von vorne los. Gezeigt wird die Folge, die im September 1997 ihre Erstausstrahlung hatte. Mit der Serie fährt RTLup aktuell gute Quoten ein, vor allem am späteren Abend sind teilweise mehr als 5,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe drin.