Am 25. Oktober wird RTL zur besten Sendezeit eine neue Ausgabe seiner ehemals so erfolgreichen Schuldnerberater-Doku "Raus aus den Schulden" zeigen. Das hat der Sender nun angekündigt. Es handelt sich dabei vorerst nur um eine Pilotfolge. Wenn die erfolgreich läuft, ist es durchaus denkbar, dass man eine komplette Staffel in Auftrag gibt. Produziert wurde der Pilot von RTL Studios.

Der inzwischen 71-jährige Peter Zwegat spielt in der Neuauflage allerdings keine Rolle mehr, stattdessen hat man sich bei RTL einen neuen Schuldnerberater geholt. Der kommt auch nicht aus Berlin, sondern arbeitet in Düsseldorf und Heinsberg. Stilianos Brusenbach heißt der Mann, der den verschuldeten Menschen bei RTL helfen will. Am 25. Oktober geht’s in der zweistündige Ausgabe um gleich zwei Familien und ihren Weg aus den Schulden.

Brusenbach sei bei seiner Arbeit mit den zwei Familien über mehrere Monate hinweg begleitet worden, heißt es vom Sender. Das neue RTL-Gesicht ist ausgebildeter Diplom-Volkswirt und arbeitet seit mehr als 15 Jahren als Steuerberater. "Dabei lässt Stilianos Brusenbach nie das persönliche Schicksal seiner Klient:innen außer Acht", so RTL in einer Beschreibung zur Sendung. Neben der Schuldnerberatung soll sich Brusenbach auch um die Alltagsprobleme der Schuldnerinnen und Schuldner kümmern - eben so, wie es damals auch Peter Zwegat getan hat.

"Raus aus den Schulden" lief zwischen 2007 und 2015 bei RTL, im Doppel mit der "Supernanny" waren über Jahre hinweg oft Spitzenquoten drin. Mit der Zeit ging das Interesse dann aber zurück. Aber auch die letzte Staffel kam im Schnitt noch auf rund zweieinhalb Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, der Marktanteil in der Zielgruppe lag damals bei 12,9 Prozent. Danach war Peter Zwegat noch in ein paar wenigen "Raus aus den Schulden"-Specials zu sehen. Bei Nadja Abd El Farrag war die finanzielle Situation so schlecht, dass Zwegat gleich zweimal anrücken musste.