Ängste, Verluste, fehlendes Selbstvertrauen oder Süchte - vor Lebenskrisen ist niemand gefeit, Menschen, die zeitweise in der Öffentlichkeit standen oder noch stehen schon gleich gar nicht. Zehn davon, deren Leben laut RTL "in eine Schieflage geraten ist, die sie bis heute prägt" will der Sender nun mit der Sendung "Unbreakable - Wir machen dich stark" Hilfe angedeihen lassen - so zumindest das Versprechen des Formats.

Dazu reisen die zehn Promis als Team in ein fremdes Land, um dort zu sich selbst zu finden. Dafür schickt RTL sie erstmal durch den Schlamm - denn bei einem militärischen Trainingsprogrmam sollen sie beweisen, dass kein Berg zu hoch, kein Schlammfeld zu groß ist. Daneben arbeiten die Expertinnen und Experten aber auch auf der psychischen Ebene "mit anerkannten Methoden" mit den Stars, wie es nicht näher spezifiziert heißt. Hier sollen sich die Prominenten offenbaren und Einblicke in ihre Seele gewähren. Eine Herausforderung ist obendrein aber für manche auch schon das gemeinsame Zusammenleben in einem Camp.

Ziel ist letztlich laut RTL "eine gemeinsame Heldenreise, auf der alle Teilnehmer:innen zu gestärkten Persönlichkeiten wachsen". Auf diese Reise begeben sich im Einzelnen die Tänzerin Ekaterina Leonova, die Schauspielerin und Sängerin Jasmin Tawil, die Schauspielerin Mimi Fiedler, die ehemalige Degenfechterin Monika Sozanska, die Boxerin Susianna Kentikian, die Schauspieler Christian Kahrmann, Eric Stehfest, Hardy Krüger Jr. und Marvin Linke sowie der Comedian Osan Yaran.

Helfen soll ihnen ein Team aus Expertinnen und Experten, die in der Sendung als "PROs" (Professionals) genannt werden. Dazu gehört die Psychologin Nadja Petranovskaja, der Zeitsoldat und Nahkampftrainer Markus von Hauff, der Berufssoldat Julien Kottysch und der Personal Trainer und Kampfsporttrainer Felix Köster. Zu sehen gibt es die neue Sendung ab dem 10. November sechs Wochen lang jeweils mittwochs um 20:15 Uhr, auf RTL+ stehen die ersten beiden Folgen ab 4. November und danach jeweils 14 Tage vor TV-Ausstrahlung online. Produziert wird das Format von Seapoint.