Der Name Anis Ferchichi dürfte nicht vielen ein Begriff sein, unter dem Namen Bushido hingegen kennt ihn fast jeder - entweder aufgrund seiner umstrittenen Musik oder aufgrund der Schlagzeilen, die er in den letzten Jahren durch Konflikte mit dem Gesetz und die Verbindung zum organisierten Verbrechen gemacht hat. Insbesondere der Prozess, bei dem er zu der Zusammenarbeit mit einem Berliner Clan-Chef vor Gericht aussagte, brachte ihn nochmal vermehrt in den Fokus der Öffentlichkeit. Seit fast drei Jahren leben er und seine Familie nun unter Polizeischutz.

In der sechsteiligen Dokuserie "Unzensiert - Bushidos Wahrheit", die ab dem 26. November bei Amazon Prime Video in Deutschland und Österreich Premiere feiert, soll es nun Einblicke in sein Privatleben geben - und für ihn die Möglichkeit, seine Seite der Geschichte zu erzählen. Über zwei Jahre begleitete der Journalist Peter Rossberg gemeinsam mit einem Produktionsteam den Rapper und seine Familie für die Produktion der Content Factory.

"Die Serie taucht tief in das Familienleben ein, das Produktionsteam hat Anis und Anna-Maria über zwei Jahre begleitet – inklusive aller Höhen, wie dem gemeinsamen Familienurlaub, aber auch den Tiefen. Fans bekommen exklusive Einblicke in ein Leben zwischen dem Alltag als erfolgreicher Musikproduzent und Rapper, dem Familienleben unter Polizeischutz und dem Versuch, die wohl schwierigsten Jahre für seine Familie bestmöglich zu meistern", heißt es in der Ankündigung. Neben seiner Frau Anna-Maria kommen in der Doku-Serie auch wichtige Akteure aus der Musikindustrie und langjährige Weggefährten des Rappers zu Wort, aber auch Kritiker Bushidos wurden interviewt.