Etwas mehr als acht Jahre ist es nun her, dass sich Michael C. Hall alias Serienkiller Michael Dexter vom Bildschirm verabschiedete - doch in einer Zeit, in der Sender und Plattformen in einem größeren Angebot denn je um Aufmerksamkeit ringen müssen, konnten die Macher auch hier einer Wiederbelebung der bekannten Marke nicht widerstehen.

Am 7. November feiert in den USA nun das von Showtime als "Special Event" gepriesene "Dexter: New Blood" Premiere, Sky zieht hierzulande dann am 22. November nach. Die zehn neuen Folgen werden dann immer montags um 21:15 Uhr bei Sky Atlantic zu sehen sein und parallel auch zum Abruf via Sky Q und Sky Ticket zur Verfügung stehen, wahlweise auch in UHD-Qualität sowie in der deutschen Synchron- und englischen Originalfassung. Auf Abruf gibt's zudem auch alle acht Staffeln der Originalserie zu sehen.

Nachdem Dexter im Serienfinale während des Hurricanes Laura verschwand, finden wir ihn in "Dexter: New Blood" quicklebendig und mit neuem Namen in der fiktionalen Kleinstadt Iron Lake, im Staat New York, wieder. Dexter mag sein neues Leben genießen, aber im Zuge unerwarteter Ereignisse in dieser eng verbundenen Gemeinschaft kehrt unweigerlich auch sein dunkler Begleiter zurück. Neben Michael C. Hall kehrt auch der ursprüngliche "Dexter"-Star Jennifer Carpenter als seine Schwester Deb in einer neuen Version zurück. Jack Alcott spielt Dexters jugendlichen Sohn Harrison, der auf mysteriöse Weise in Dexters Leben zurückkehrt, nachdem er zehn Jahre von ihm getrennt war. Zur Besetzung gehören außerdem Julia Jones, Alano Miller, Johnny Sequoyah und Clancy Brown. Clyde Phillips ist ebenfalls wieder als Showrunner an Bord.