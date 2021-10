am 07.10.2021 - 10:17 Uhr

Es geht um einen Profiler, der selbst einen Mord gesteht und eine True-Crime-Podcasterin, die die Wahrheit herausfinden will. Natürlich begibt sie sich bei ihren Nachforschungen selbst in tödliche Gefahr. Der Thriller "Auris" von Vincent Kliesch, der nach einer Idee von Bestseller-Autor Sebastian Fitzek schrieb, wird nun für das Fernsehen verfilmt. Zugeschlagen hat RTL. Als Zweiteiler verarbeitet wird sowohl das Buch "Auris" als auch die im Vorjahr erschienene Fortsetzung "Auris – Die Frequenz des Todes". Die Dreharbeiten, die in Berlin und Umgebung stattfinden, sind kürzlich gestartet. Ausgestrahlt werden soll der Zweiteiler 2022.

Als Produktionsfirma ist Ziegler Film aktiv, entstehen sollen zwei Mal 90 Minuten Thriller-Stoff. "Wir sehen in dem Stoff ein bislang einzigartiges Ermittler-Duo und eine spannende Herausforderung, ein akustisches Phänomen visuell erlebbar zu machen. Mit Ziegler Film und dem ganzen Kreativ-Team haben wir starke und erfahrene Partner, mit denen wir eine wendungs- und temporeiche neue Krimi-Farbe zu RTL bringen", sagt RTL-Fictionbereichsleiter Hauke Bartel. Produzentin ist Regina Ziegler, als Producer fungieren Markus Olpp und Tillman Geithe, Regie führt Gregor Schnitzler. Für die Drehbücher zeichnen Stefanie Veith und Michael Comtesse verantwortlich.

Vor der Kamera sind die Hauptrollen mit Juergen Maurer und Janina Fautz besetzt worden. Zum Cast gehören zudem Kostja Ullmann, Samuel Schneider, Max Bretschneider, Eva Weißendorf, Hanna Hilsdorf und Ina Geraldine Guy Petra Hartung und andere.

Regina Ziegler sagt: "Nach 'Abgeschnitten' und 'Passagier 23' ist 'Auris' der dritte Thriller von Sebastian Fitzek, den ich verfilmen darf. Ich freue mich auf die erneute Zusammenarbeit mit RTL und auf die Herausforderung, die extrem spannende Phantasiewelt von Sebastian Fitzek, die der Autor Vincent Kliesch in dieser Vorlage kongenial in Buchform gebracht hat, filmisch umzusetzen."