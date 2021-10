am 07.10.2021 - 11:49 Uhr

Der Startschuss für zwei neue und feste Moderatorinnen innerhalb der WDR-"Lokalzeit" erfolgt am kommenden Montag, also am 11. Oktober. Anika Keil übernimmt die Moderation der Lokalzeit aus Duisburg. Keil kommt ursprünglich vom SWR, wo sie volontierte und auch zuletzt für "SWR Aktuell" vor der Kamera stand, der WDR ist ihr dennoch nicht unbekannt.

Denn 2008 arbeitete sie in der Fernsehredaktion als studentische Hilfskraft. Zudem arbeitete sie in den Folgejahren bereits als Autorin für die "Lokalzeit" aus Duisburg, aber auch für WDR5 und KiRaKa. Im TV wechselt sich Keil fortan mit Ines Rothmeier und Marc Schulte ab.

Keil ersetzt Maren Bednarczyk, denn diese wechselt zurück in ihre Heimat und steht ab Montag für die "Lokalzeit" aus Essen vor der Kamera. Dass sie sich mit Désirée Rösch und Lars Tottmann abwechselt, ist derweil nicht ganz neu. Schon in der jüngeren Vergangenheit sprang sie hin und wieder ein, nun gehört sie fest zum Team.