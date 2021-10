Die Fußball-Bundesliga und insbesondere die Redaktion der Fachzeitschrift "Kicker" trauern. In der Nacht zum Donnerstag ist der langjährige "Kicker"-Herausgeber Rainer Holzschuh im Alter von 77 Jahren verstorben. Bis Ende 2020 war Holzschuh Herausgeber des "Kicker". Das Blatt prägte der Journalist rund ein halbes Jahrhundert lang.

Schon während des Studiums gehörte Holzschuh der schreibenden Zunft an, damals noch bei der "Augsburger Allgemeinen". 1971 fing er dann bei der Fußballzeitung an, die er in den kommenden Jahrzehnten maßgeblich prägen sollte. Bis 1983 leitete er die Nord- und West-Redaktionen des Magazins, danach wurde für fünf Jahre Pressechef des Deutschen Fußball Bundes (DFB). Nach dieser Zeit ging es – natürlich – wieder zurück zum "Kicker", wo er den langjährigen Chefredakteurs Karl-Heinz Heimann ablöste. Ab 2010 und bis Ende 2020 war Holzschuh schließlich Herausgeber des Blattes. Er war auch Initiator und Mitbegründer der ESM (European Sports Media), dessen Präsident er bis zuletzt war. Holzschuh war zudem auch gern gesehener Gast in Sport-Talkshows im deutschen Fernsehen.



Und üblicherweise war es auch Holzschuh, der dem erfolgreichsten Bundesliga-Torschützen stets den "goldenen Schuh" aushändigte. Dass FC-Bayern-Star Robert Lewandowski von Holzschuh geehrt wurde, verhinderte die Krankheit des Journalisten im September jedoch. "Rainer Holzschuh hat über Jahrzehnte hinweg als Gesicht des 'kicker' die Sportmedienlandschaft mitgeprägt. Sein Wirken wird noch lange sichtbar bleiben", sagt Olympia-Verlag Geschäftsführerin Bärbel Schnell.