Wer ab und an ProSieben oder Sat.1 schaut, der wird vermutlich auch schon einmal über das Angebot "Gewinnarena" gestolpert sein, schließlich lässt sich über das Gewinnspielportal von Seven.One Entertainment auch an den TV-Gewinnspielen teilnehmen. Das Angebot existiert seit mittlerweile 2017 und erhält nun sogar eine Verlängerung am Kiosk: Burda bringt am 13. Oktober ein neues Magazin unter dem Namen "Gewinnarena" an den Kiosk.

Zunächst handelt es sich um ein einmaliges Pilotprojekt aus Anlass der Staffelstarts von "The Voice of Germany" und "The Masked Singer". Beschrieben wird sie als "innovative Unterhaltungs- und Rätselzeitschrift". Sie hat einen Umfang von 68 Seiten und ist zum Preis von 2,95 Euro im Handel zu haben. Die Druckauflage liegt bei 250.000 Exemplaren. Redaktionell erstellt wird das Heft im Team von Chefredakteur Kai Winckler, der für zahlreiche Entertainment-Titel des BurdaVerlags verantwortlich zeichnet, darunter die "Freizeit Revue".

"Für das inhaltliche Konzept der Zeitschrift bündeln die Redaktionen von BurdaVerlag und Seven.One Entertainment Group ihre Kompetenzen. Die Leser:innen erwarten exklusive „Behind-the-Scenes“-Stories zu bestimmten TV-Formaten, wie zum Beispiel „The Taste“, „The Voice of Germany“, „The Masked Singer“ u.v.m., in Verbindung mit innovativen Quiz- und Rätselformaten und vielen attraktiven Gewinnen. Die Kombination ist in dieser Form bislang einzigartig auf dem deutschen Zeitschriftenmarkt", sagt Heike Lauber, Brand Director Burda-Verlag.