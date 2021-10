Ab kommenden Samstag steigt bei ProSieben wieder das Ratefieber. Jeweils ab 20:15 Uhr stehen zehn Prominente in Kostümen auf der Bühne und geben ihre Sangeskünste zum Besten. Das Publikum darf rätseln, wer unter der Maske steckt. In der inzwischen fünften Staffel der Endemol-Shine-Germany-Produktion wird erstmals eine elfte Maske mitmischen.

Der Tiger werde ausschließlich in einer begleitenden Online-Show auftreten und somit nicht mit den anderen Promis in einen Wettstreit treten. Los geht es am 16. Oktober. Im Web läuft das Begleitformat unter dem Namen "The Masked Singer Ehrmann Tiger", was nicht zuletzt am Sponsoring einer Molkerei liegt. Parallel zur TV-Ausstrahlung werde der Tiger samstags im Netz auftreten, Immer dienstags (ab 19. Oktober) folgt ein Indizien-Clip, der versteckte Hinweise auf die Identität des Tigers gibt. Über die ProSieben-App kann gerätselt werden, wer sich hinter der Tiger-Maske verbirgt.

Immer donnerstags sollen die aktuellsten Spekulationen Teil eines weiteren Beitrags sein. Am Samstag, 20. November, wird die Identität des Tigers enthüllt – ebenfalls nur im Internet. Neben dem Tiger sind bisher fünf Masken der insgesamt zehn im TV vertretenen bekannt: Der Hammerhai, der Mops, die Chili, das Stinktier und die Heldin. Wie üblich steckt jede Menge Arbeit hinter den Kostümen. Nach Senderangaben wurde allein am Chili-Kostüm 800 Stunden lang gearbeitet.

Moderiert wird die neue Staffel von "The Masked Singer" erneut von Matthias Opdenhövel, das Ratepanel ist mit Ruth Moschner, Rea Garvey und je einem Gast besetzt. Die Live-Shows aus Köln starten um 20:15 Uhr und sollen jeweils gegen 23:30 Uhr beendet sein. Dann startet ProSieben ein je rund halbstündiges Special von "red" mit Themen zur Sendung.