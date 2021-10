Unter dem Motto "Zusammen wie nie zuvor" ist in dieser Woche eine neue Werbekampagne für die beiden RTLzwei-Vorabendserien "Köln 50667" und "Berlin – Tag & Nacht" gestartet. Es ist die erste gemeinsame Kampagne der Formate, die beide aus dem Hause filmpool Entertainment kommen. On-Air-Trailer und -Werbetrenner sollen in den kommenden Wochen die Kraft der Zusammengehörigkeit zeigen. Eine Online-Kampagne führt zudem zu einer Landingpage, auf der die Soap-Stars verraten, was ihnen Freundschaft bedeutet.

Carlos Zamorano, Chief Marketing & Communications Officer des Senders RTLzwei sagt: "In unseren Vorabend-Soaps vermitteln Plots und Charaktere immer wieder, dass nur in der Gemeinschaft mit anderen Sorgen überwunden und große Ziele erreicht werden. Und am Ende wird gefeiert! Diese positive Botschaft verdient eine eigene Kampagne. In ihr erscheinen die Casts beider Soaps mit Hilfe einer dynamischen Visualisierung 'zusammen wie nie zuvor'."

In speziellen B2B-Aufsagern werden sich Darstellerinnen und Darsteller auch an die Werbekunden richten. Die Kreativagentur der Kampagne ist von Herzen.