Der SWR wird, eigenen Angaben zufolge nach vielfachem Wunsch von Zuschauenden, wieder auf "Nachtstreife" gehen. Das gleichnamige Doku-Format begleitet Polizistinnen und Polizisten in der Nachtschicht und "gewährt einen authentischen Einblick in die Polizeiarbeit", wie der SWR es nennt. Insgesamt sind sechs neue Episoden geplant, die ersten Dreharbeiten haben vor Kurzem stattgefunden. "Auch in der Nacht, wenn viele schlafen, arbeiten wir: Die Mainzer Polizei bleibt für Sie wach und lässt Sie in der 'Nachstreife' wieder mit auf Streife gehen", sagt Polizeisprecher Rinaldo Roberto.

"Nachtstreife" ist eine Produktion der Deutschen ProduktionsUnion in Zusammenarbeit mit dem SWR. Die Beamten der ersten Staffel, die vergangenen Herbst lief, sind wieder zu erleben, aber es gibt auch ein paar Änderungen. Kriminalhauptkommissar Dominic Gillot und der 27-jährige Kriminalkommissar Nils Neuhaus lösen die letzten Fälle zusammen, da Neuhaus bald den Kriminaldauerdienst (KDD) verlässt, um zum Landeskriminalamt zu wechseln. Weiterhin im Einsatz ist der 44-jährige Polizeihauptkommissar Jan Enders, der sich ab jetzt nicht mehr mit Michelle Jung, sondern mit seiner 24-jährigen Kommissar-Kollegin Lena Bottlender um die Sicherheit der Mainzer Altstadt kümmert. Bei der Autobahnpolizei hat Omar Mefta Mainz verlassen und an Janis Wolter übergeben.

Vermutlich ab Februar 2022 wird die zweite "Nachtstreife"-Staffel in der ARD Mediathek veröffentlicht. Die Folgen sollen auch im SWR Fernsehen und dem SWR Doku Channel bei YouTube zu finden sein. Szenen sollen zudem über "weitere Social Media Kanäle" verfügbar sein, heißt es.