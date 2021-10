Alles neu macht der November bei den Rocket Beans. Ziel sei, dass verschiedene Distributionsplattformen fortan noch passgenauer bespielt werden. Während die Bohnen es "live ist live und VOD ist VOD" nennen, könnte man sagen, dass auch beim Internetsender der Fokus ein Stück weit vom linearen Programm abrückt. Den linearen 24-Stunden-Sender, empfangbar via Zattoo und waipu.tv, soll es zwar weiterhin geben. Das dort verfügbare Programmangebot wird sich vom bisher bekannten aber unterscheiden. Auf Nachfrage von DWDL.de heißt es, dass dort mehr "tvige" Sendungen ausgestrahlt werden und nicht ganz so viele "Let's Plays". Grundsätzlich sollen die neuen und Live-Inhalte der Bohnen aber weiterhin ihren Weg auf den linearen Sender finden.

Aufgezeichnete Sendungen werden darüber hinaus täglich direkt als Video on Demand auf den YouTube-Kanälen der Bohnen veröffentlicht, dazu gehören diverse regelmäßige Formate wie die "Bohndesliga" am Montag oder "Kino Plus" am Donnerstag. "Neben der Umsetzung von Entertainment-Shows unterschiedlichster Couleur liegt eine Stärke von Rocket Beans TV in der Produktion hochwertiger Live-Events. Das haben nicht zuletzt die Gamevasion Championships gezeigt. Um sowohl Shows als auch Events mit unserer Teamstärke in regelmäßiger Frequenz umsetzen zu können, müssen wir unsere Ressourcen umverteilen“, erklärt Chief Content Officer Colin Gäbel die neue RBTV-Strategie.

"Das lineare Senderkonzept eignet sich in der Form nicht mehr dafür, unsere Kreativität und unseren Schaffensdrang auszuleben", sagt Co-Founder Etienne Gardé. Die Zeit sei reif, in Teilen etwas Neues auszuprobieren, beschreibt er sein Gefühl. "Jahrelang wurden wir gefragt, wie wir die Bespielung des Senders und Produktion unserer Shows mit unserer Teamgröße eigentlich schaffen. Wir haben großartige Leute – Expert*innen auf ihren Gebieten – in unseren Reihen und sind stolz auf alles bis hierhin Erreichte. Wir freuen uns darauf, mit diesem tollen Team auch in Zukunft kreative und verspielte Ideen umzusetzen und sind zuversichtlich, dass die Neuausrichtung hierzu beitragen wird", teilt Co-Founder und Geschäftsführer Arno Heinisch mit. Zählt man alle Kanäle der Bohnen auf YouTube zusammen, so kommt man auf rund 1,6 Millionen Abonnentinnen und Abonnenten, gut 450.000 Follower zählen die Rocket Beans bei Twitch.