In dieser Woche startet Das Erste am Donnerstagabend wieder mit frischer Krimiware durch. Bis Jahresende werden Filme verschiedener Krimireihen ausgestrahlt. Neu ist dabei unter anderem "Der Flensburg-Krimi", der erstmals am Donnerstag, 25. November 2021 um 20:15 Uhr im linearen Programm zu sehen ist. Zwei Tage zuvor ist er schon in der ARD-Mediathek verfügbar.

In den Hauptrollen sind Katharina Schlothauer und Eugene Boateng als Ermittler-Duo zu sehen. Regisseurin Janis Rebecca Rattenni hat den Fall nach einem Buch von Stephan Wuschansky in Flensburg und Hamburg in Szene gesetzt. Der 90-Minüter kommt von Filmpool (Produzentin: Iris Kiefer).

An der Flensburger Förde wird die Leiche des aus Dänemark stammenden Christian Rommedahl angespült. In das Visier des neuen Ermittlerduos Svenja Rasmussen (Katharina Schlothauer) und Antoine Haller (Eugene Boateng) gerät zunächst der Freund und Arbeitskollege des Opfers, Lasse Jørgensen (Andreas Grötzinger). Eine weitere Spur führt die Kommissarin und den Kommissar zum Flensburger Spirituosenhändler Philipp Schaaf (Max von Pufendorf). Zwischen ihm und dem Toten scheint es ebenfalls eine Verbindung zu geben.

Die Donnerstag-Krimi-Saison startet im Ersten am Donnerstag dieser Woche mit der ersten Folge des neuen "Dänemark-Krimi". An den weiteren Oktober-Donnerstagen folgen eine neue Folge des "Bozen-Krimi" und ein neuer "Charlotte Link"-Film. Im November findet sich Platz für drei "Usedom-Krimi"-Ausgaben, ehe dann der "Flensburg-Krimi" an den Start geht. "Wolfsland" und "Der Zürich-Krimi" sowie eine weihnachtliche "Nord bei Nordwest"-Ausgabe sind für den Dezember eingeplant.