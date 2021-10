Im Juni und Juli hat die Sony Pictures Film und Fernseh Produktions GmbH in Köln die Produktion eines neuen Daytime-Formats für den öffentlich-rechtlichen Spartensender ZDFneo umgesetzt. Jetzt ist ein Sendeplatz für die in einem Frisörsalon produzierte Sendung "Waschen, schneiden, leben!" gefunden. Ab dem 15. November läuft die Produktion werktags um 17:45 Uhr, also direkt vor den "Bares für Rares"-Wiederholungen. Das Format ersetzt somit die "Streetfood Challenge", die in der zweiten November-Woche für fünf Tage ins Line-Up zurückkehrt. Aktuell ist das "Dinner Date" montags bis freitags um 17:45 Uhr bei ZDFneo zu sehen.

"Waschen, schneiden, leben" tritt an, um "ganz intensive Geschichten der Kundinnen und Kunden" zu erzählen, deren innerer Veränderung nun auch eine äußerliche folgen soll. ZDFneo verspricht für den Vorabend einen emotionalen und unterhaltsamen Prozess "mit spannenden Einblicken und vielen Überraschungen". In jeder Folge sollen drei Gäste private und berührende Geschichten aus ihrem Leben berichten. Der Ablauf ist relativ identisch: Schon kurz nach Betreten des Salons wird der Spiegel vor dem sie Platz nehmen, verhüllt und erst in der Styling-Box, dem letzten Step zum neuen Ich, kommt es vor der Spiegelwand zum "Wiedersehen" mit sich selbst.

Zur Saloncrew gehören eine Friseurin, zwei Friseurmeisterinnen und zwei Friseurmeister, aber auch zwei Stylistinnen, eine Make-Up-Artistin und zwei Friseurassistentinnen. Christiane Beeker ist Executive Producerin der Sendung, Phillip Morant Senior Producer. Entstanden sind 25 Episoden, die jeweils am Ausstrahlungstag schon ab zehn Uhr morgens in der ZDF-Mediathek angeboten werden und dort für zwei Jahre verbleiben sollen.