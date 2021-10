Hat sich eigentlich irgendjemand mal die Frage gestellt, wie viele Liebespärchen geschweige denn Hochzeiten aus der RTL-Kuppelshow "Take Me Out" hervorgingen? Die Zahl derer, die diesbezüglich ernsthafte Nachforschungen anstellten, dürfte ähnlich hoch sein wie die der Menschen, die noch glauben, Armin Laschet werde nächster Kanzler der Bundesrepublik. Bei "Take Me Out" ist also eher der Weg das Ziel – und das trifft auch auf eine weitere RTL-Late-Night-Kuppelei zu.

Tower Productions liefert "Date or Drop", eine "actiongeladene Dating-Show", wie der Sender das Format selbst anpreist. Die "Action" beschränkt sich allerdings darauf, dass Singles durch eine Falltür rauschen und dort auf Schaustoffkissen landen. "Was nicht passt, wird direkt in Luft aufgelöst", preist es Moderatorin Sophia Thomalla an – und die ist für das Format ein echter Glücksgriff. Konnte man bisher der Meinung sein, vor allem Ralf Schmitz sei ein Meister dieser Art von Kuppelshows, beweist auch Thomalla echtes Unterhaltungstalent. Sie geht ihre Moderation schelmisch, ehrlich und selbstironisch an, nie ein Blatt vor den Mund nehmend. Immer also mit Augenzwinkern.



Im Grunde genommen ist "Date or Drop" eine besondere Version des Speed-Datings, fußend auf einer Idee, die schon vor Jahrzehnten bei "Herzblatt" funktionierte. Ein Single, zu Beginn der Premierenfolge eine Vermögensberaterin namens Melanie, die auf Aura und Ausstrahlung achtet und "ein kleiner Influencer" ist, bekommt mehrere Single-Männer präsentiert, die sie aber nur hört und nicht sieht. Nach wenigen Sätzen der Vorstellung drückt sie einen grünen Buzzer oder eben einen roten – dann öffnet sich auch die Action-Tür und es geht für den Single-Mann nach unten.



Das geht alles ziemlich schnell, weil "Date or Drop" unglaublich dicht geschnitten ist – ruck zuck startet die zweite Runde, in der die Männer Dinge preisgeben, die das Weltbild der Singlelady zerstören könnten. Oder wie Thomalla es nennt: "Etwas, das man sonst erst sagt, wenn man 'nen Braten in der Röhre hat." In der Tat wird es teilweise kurios-komisch, etwa dann, wenn ein Mann erzählt, dass er Säfte teilweise zum Zwecke der Vorverdauung nochmals ausspuckt und sie dann erneut trinkt...



Klar ist: Jede Form von Romantik bleibt bei "Date or Drop" auf der Stecke, im Studio und auch vor dem Bildschirm. Nachdem die letzte Runde gespielt ist und nur noch ein Mann übrig ist, sind die Zuschauenden zwar schlauer, aber ob des da stehenden Pärchens vermutlich ähnlich euphorisiert wie die Protagonisten selbst. "Ja, nice", sei das Ergebnis, versucht sich die Vermögensberaterin in einem kleinen Jubel. Und er? Hat er auch Bock? "Safe", ist sein Kommentar.





Nein, um die große Liebe geht es nicht. Und dennoch ist "Date or Drop" für Wochenend-Abende ein nettes Guilty-Pleasure, etwas zum Durchzappen und mal Hängenbleiben, ein schöner Spaß in geselliger Runde. Und somit eine Sendung, die eventuell auf dem gelernten Sendeplatz von "Take Me Out", also am späteren Samstagabend, noch besser passen würde.

"Date or Drop", freitags um 23 Uhr bei RTL und auf Abruf bei TVNow.