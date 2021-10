Eigentlich kündigte Jennifer Mival, die bis zu ihrem Wechsel zur Internationalen Filmschule in Köln die non-fiktionalen Produktionen von Netflix in Deutschland verantwortete, den Start von "Your Life is a Joke" schon für Ende 2020 an. Nun hat es fast ein Jahr länger gedauert, am 9. November feiert das neue Comedy-Format mit Oliver Polak aber seine Premiere bei Netflix. Die erste Staffel umfasst drei Folgen.

Oliver Polak trifft in jeder der Folgen einen prominenten Stargast, den er einen Tag lang in dessen jeweiliger Heimatstadt begleitet. Diese Erlebnisse dienen dann als Inspiration für einen abendlichen "Roast" des jeweiligen Gastes. netflix spricht von einer "auf die Prominenten zugeschnittenen Bühnenshow mit jeder Menge spitzer Insider-Witze zur gemeinsam verbrachten Zeit". Mit dabei sind in der ersten Staffel der Schauspieler Christian Ulmen, die Rapperin Nura und Jennifer-Rostock-Frontfrau Jennifer Weist.

Oliver Polak hat das Format gemeinsam mit SEO Entertainment entwickelt, das die Sendung auch für Netflix produziert. Gillad Osterer ist Executive Producer, Jörn Schnitger Producer und Regisseur.