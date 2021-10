am 12.10.2021 - 15:19 Uhr

Wie dringend RTL etwas an seinem Nachmittagsprogramm ändern musst, zeigt schon der Blick auf die Quoten des gestrigen Tages. Nach "Punkt 12" brachen die Marktanteile bei zwei Folgen des "Superhändler"-Aufgusses "Lieblingsdeals" auf katastrophale Werte von zunächst 4,6 und dann 3,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen ein. Damit lag RTL ab 16 Uhr knapp hinter Nitro mit "Hör mal wer da Hämmert" und der "Tom & Jerry Show" bei Super RTL. In diesem Umfeld findet auch niemand die neuen Nachrichten um 16:45 Uhr, die mit 4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ebenfalls desolat liefen.

Ab kommender Woche gibt es nun einen neuen Anlauf, daran etwas zu ändern. Von den bislang angekündigten zwei Neustarts wird es allerdings nun doch erstmal nur einer auf den Bildschirm schaffen. So läuft um 15 Uhr wie angekündigt "Wunderbar anders wohnen". In der Dokutainment-Reihe bewertet eine Jury aus Architektinnen und Architekten, Maklern und Einrichtungsprofis drei außergewöhnliche Wohnmöglichkeiten.

Die bislang für 15:45 Uhr angekündigte Reihe "Wir lieben Camping - Unser Urlaub, unser Platz" hat RTL nun aber kurzfristig wieder aus der Planung genommen und wird stattdessen "Martin Rütter - Die Welpen kommen" zeigen. Zu sehen gibt's alte Folgen, die schon einmal Anfang des Jahres am Sonntagvorabend liefen und dort recht gute Quoten erzielten. Im Schnitt holte das Format dort 13 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Eine Dauerlösung für den Sendeplatz ist das aber nicht, bislang wurden in drei Staffeln 24 Folgen produziert, die somit also für rund fünf Wochen reichen.

Im Falle von "Wir lieben Camping" hat man bei RTL offenbar nochmal einen prüfenden Blick auf die Wetterlage draußen geworfen und Camping-Geschichten dann für unpassend befunden. Man plane nun, sie im Frühjahr auszustrahlen, "passend zur neuen Camping-Saison", wie es auf DWDL-Anfrage heißt.