Am 3. November wird in Sat.1 wieder blind geheiratret: Zwölf heiratswillige Singles nehmen dann an der neuen Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick" teil und geben einem ihnen bis dahin unbekannten Partner das Ja-Wort. Erst danach beginnt das Kennenlernen in den Flitterwochen und im Alltag. Nach einigen gemeinsam verbrachten Wochen müssen sie sich dann entscheiden, ob sie dauerhaft zusammen bleiben oder sich scheiden lassen wollen. Wieder mit dabei ist das Experten-Trio Sandra Köhldorfer, Beate Quinn und Markus Ernst.

Nachdem Sat.1 das Format im vergangenen Jahr vom Sonntagvorabend in die Primetime verlegt hatte, hält man auch bei der nun startenden achten Staffel daran fest: Die neuen Folgen laufen wieder mittwochs um 20:15 Uhr und werden am Tag darauf bei Sat.1 Gold zur gleichen Zeit wiederholt. Die Verlegung in die Primetime hat das Format zwar Reichweite und Marktanteile gekostet, mit im Schnitt 9,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen war die Sendung aber auch um 20:15 Uhr für Sat.1 ein Erfolg. Zum Vergleich: Im Jahr zuvor waren im Schnitt noch 13,4 Prozent am Vorabend erreicht worden.

Ebenfalls Anfang November steht in Sat.1 ein Wechsel im Nachmittagsprogramm an: Um 17 Uhr läuft dann wieder "Die Gemeinschaftspraxis" anstelle von "Lenßen übernimmt". Schon Ende Oktober meldet sich bei Kabel Eins Frank Rosin zurück: Ab dem 28.10. gibt's donnerstags um 20:15 Uhr neue Folgen von "Rosins Restaurants" zu sehen, sonntags stehen nach dem Ende der "Trucker Babes"-Staffel unterdessen ab 31.10. "Deutschlands größte Geheimnisse" auf dem Programm. Hier werden allerdings nur alte Folgen wiederholt.