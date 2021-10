Nach einer langen TV-Pause meldet sich Hape Kerkeling am 21. November bei Vox auf dem Bildschirm zurück. Dann startet am Sonntagvorabend um 19:10 Uhr die neue siebenteilige Reihe "Hape und die 7 Zwergstaaten". Wie der Name schon verrät, bereist Kerkeling in jeder der sieben Folgen einen Zwergstaat - im Einzelnen: Andorra, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Monaco, San Marino und den Vatikan. Los geht's mit Malta.

"In der Pandemie ist mein Hunger auf die Bühne und das Fernsehen auf einmal doch wieder größer geworden. Und nach sieben Jahren TV-Pause hatte ich die ein oder andere Idee im Kopf, die ich gerne realisieren wollte", erklärt Hape Kerkeling. "Ich habe mir überlegt, was würde ich eigentlich gerne nochmal im Fernsehen machen. Und dazu gehört die Idee zur Vox-Sendung ‚Hape und die 7 Zwergstaaten‘. Ich wollte immer schon mal die sieben Zwergstaaten bereisen und wissen, wie diese skurrilen Gebilde es geschafft haben, die Zeiten zu überdauern und heute immer noch zu bestehen. Und das beleuchten wir in der Sendung – historisch, satirisch, informativ und touristisch."

Neben der TV-Sendung, die von i&u produziert wird, gibt es auch eine Print-Begleitung durch das G+J-Magazin "Geo Saison". Das Reisemagazin greift die Kerkeling-Doku in den beiden Ausgaben, die Mitte November und Mitte Dezember erscheinen, auf.

Noch im Dezember steht bei Vox noch "Ein Abend mit Hape Kerkeling" auf dem Programm. Darin liest er im Hansa-Theater in Hamburg aus seinem neuen Buch "Pfoten vom Tisch! Meine Katzen, andere Katzen und ich", stellt sich den Fragen des Publikums und der Journalistin und Moderatorin Dunja Hayali und singt live zwei Songs aus seinem neuen Album "Mal unter uns…". Den genauen Sendetermin hat Vox bislang noch nicht verraten.