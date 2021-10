am 14.10.2021 - 16:31 Uhr

Daniel von Busse, COO und Mitglied der Geschäftsleitung von Sport1, verlässt den Sportsender Ende Oktober, um neue berufliche Herausforderungen anzunehmen. Entsprechende DWDL.de-Informationen hat ein Unternehmenssprecher auf Anfrage bestätigt. Einen konkreten Nachfolger soll es nicht geben, stattdessen will Sport1 die Aufgaben von Daniel von Busse intern auf mehrere Schultern verteilen.

Der COO arbeitet bereits seit Mitte 2013 beim Sender, damals noch als Leiter Lizenzen. Ende 2017 kam er dann in seine jetzige Position und wurde auch Mitglied der Geschäftsleitung. Daniel von Busse ist außerdem Geschäftsführer der Sport1-Tochter Match IQ, einer Eventagentur für Sport-Veranstaltungen. Auch zwischen 2008 und 2011 arbeitete von Busse für die damalige Constantin Medien AG, heute Sport1 Medien AG. Dazwischen war er zwei Jahre für Sky tätig.

© Sport1 Florian Plettenberg

Neben von Busse und Plettenberg verlässt Daniel Grässle, Head of Social Media, das Unternehmen. Er wird ab November von Lucas Lampen, derzeit noch Vize-Chef der Abteilung, ersetzt. Und dann ist da auch noch Sebastian Mittag, Leiter der für Sport1 wichtigen Video-Abteilung, der den Sender Ende des Jahres verlässt. Für ihn gibt es derzeit noch keinen Nachfolger, man sei hier noch in der Klärung, so ein Sprecher.

Außerdem: DSF-Verkaufschef kehrt zurück