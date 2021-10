Unter dem Titel "Deutschlands verlorene Kinder" wird RTLzwei am Dienstag, den 2. November einen Themenabend ins Programm nehmen und diesen komplett werbefrei ausstrahlen. Im Zentrum steht eine gut zweistündige Dokumentation der Autorin Jasmin Cilesiz, in der es um Vernachlässigung, Gewalt und Missbrauch geht. Cilesiz begleitet Heranwachsende, die bedrückende Schicksale durchleben mussten, wirft einen Blick in Pflegefamilien und zeigt die Arbeit von Hilfsorganisationen und Einrichtungen.

Die Geschichten sollen vor allem aus der Perspektive der betroffenen Kinder und Jugendlichen sowie ihres direkten Umfeldes erzählt werden - "respektvoll, mit großer Sorgfalt und Empathie", verspricht der Privatsender, der in den vergangenen Jahren zahlreiche Sozialdoku-Reihen etabliert hat. Der Film lässt außerdem Menschen zu Wort kommen, die sich für Heranwachsende in Not engagieren, darunter Therapeuten, Sozialpädagogen, Drogenberater und Streetworker. Pflegeeltern berichten, was es bedeutet, diesen Kindern eine neue Familie zu geben.

Um 22:30 Uhr folgt schließlich die begleiitende Talk-Sendung "Deutschlands verlorene Kinder - Was sich jetzt ändern muss!", die von den Fernsehmachern mit Unterstützung von MHoch2, der Produktionsfirma von Markus Lanz, hergestellt wird. Hier sollen die drängendsten Fragen diskutiert werden, die der Film aufwirft, wie es heißt. Die Moderation übernimmt Wolfram Kons, der mit fünf Gästen aus den Bereichen Politik, Jugendamt, Sozialarbeit und einer Kinderhilfsorganisation sowie einer Mutter sprechen wird.